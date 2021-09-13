Новий сервіс відстежуватиме рух громадського транспорту в Києві

Завдяки новому сервісу користувачі зможуть знаходити в застосунку потрібні зупинки та маршрути автобусів, тролейбусів і трамваїв

Кияни зможуть відстежувати відправлення транспорту, зупинки на кожному маршруті та інформацію про пересадку

Міська влада Києва розробляє новий сервіс «Рух транспорту», що з’явиться в міському застосунку «Київ Цифровий», в якому зацифрують дані Київпастрансу про зупинки та маршрути громадського транспорту. Про майбутнє оновлення розповіла команда «Цифрового» на сторінці у Facebook.

«КП «ГІОЦ» у співпраці з КП «Київпастранс» розробляє новий сервіс «Рух транспорту», що з’явиться в застосунку «Київ Цифровий». Сервіс оцифровує дані КП «Київпастранс» про міські зупинки та маршрути, щоб надати їх користувачам у зручному форматі», – зазначається у повідомленні.

Завдяки новому сервісу користувачі зможуть знаходити в застосунку потрібні зупинки та маршрути автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також слідкувати за рухом транспорту на мапі. Пошук можна буде здійснювати за номером маршруту або назвою зупинки.

Крім того, застосунок зображатиме час відправлення транспорту, зупинки на кожному маршруті та інформацію, на якій зупинці можливо здійснити пересадку. Потрібні маршрути користувачі зможуть додати в «Обране», щоб завжди мати їх під рукою.

Розробники готують «Рух транспорту» до релізу в бета-версії. Залучатимуть користувачів, аби вони залишали відгуки про нього, щоб покращувати та доповнювати сервіс, враховуючи пропозиції містян.

Також продовжать удосконалювати сервіси QR-квитків і транспортної карти для зручної оплати проїзду. Наразі QR-квитками в застосунку скористалися близько 5 мільйонів разів, поповнювали транспортні карти понад 2 мільйони разів.

«Київ Цифровий» – застосунок, що об’єднав головні міські сервіси. Користувачам вже доступні: поповнення транспортної карти, QR-квитки, оплата паркування, сплата штрафів, повернення евакуйованої автівки з QR-кодом, а також голосування за проєкти Громадського бюджету.

До слова, «Київ цифровий» – єдиний сервіс в Україні, що дозволяє повернути евакуйовану автівку зі штрафмайданчика без черг.

Також, «Київ Цифровий» презентував нові сервіси для водіїв.

Нагадаємо, Київська влада назвала найпопулярніші муніципальні паркінги.