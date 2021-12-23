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    Із Києва до Василькова курсуватиме електричка: названо дату запуску

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    22 грудня перший локомотив на електричній тязі прибув на станцію Васильків-2 - Із Києва до Василькова курсуватиме електричка: названо дату запуску
    22 грудня перший локомотив на електричній тязі прибув на станцію Васильків-2
    фото: Олександр Кава/Facebook

    Понад 10 тисяч жителів Василькова зможуть легко добиратися до Києва

    Наступного тижня розпочнеться курсування електропоїздів сполученням Київ–Васильків-2. Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава на своїй сторінці у Facebook.

    22 грудня перший локомотив на електричній тязі прибув на станцію Васильків-2 після електрифікації лінії.

    «Вже наступного тижня розпочнеться регулярний рух електропоїздів сполученням Київ–Васильків-2, завдяки якому понад 10 тисяч жителів цього міста-супутника столиці матимуть можливість без автомобіля та маршруток швидко доїжджати до центру столиці», – повідомив Кава.

    На Facebook-сторінці спільноти «Транспорт Києва» опублікувано графік руху нової електрички. Перший потяг запустять 29 грудня.

    До слова, «Укрзалізниця» у зв’язку з підвищеним попитом призначила шість додаткових поїздів, які курсуватимуть на новорічні свята.

    Теги: Київ Укрзалізниця потяг Київщина
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    Із Києва до Василькова курсуватиме електричка: названо дату запуску