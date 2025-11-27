Головна Київ Новини
Як дістатися з Либідської до Дарницької площі: схема тимчасового маршруту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
«Київпастранс» не повідомив про тривалість обмежень та терміни завершення технічних робіт
фото: Київпастранс

На шляхопроводі на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом та Святошино-Броварською лінією метрополітену проводяться ремонтні роботи

Сьогодні, 27 листопада, у столиці курсуватиме тимчасовий тролейбусний маршрут № 43-А. Зміни пов’язані з технічними роботами на шляхопроводі біля станції метро «Дарниця» – на перетині вул. Будівельників із Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Зазначається, що на час проведення робіт на шляхопроводі закриють рух тимчасового тролейбусного маршруту № 43-К – ст. м. «Либідська» – Дарницька площа» (вул. Будівельників).

Тимчасовий тролейбусний маршрут № 43-А курсуватиме за таким маршрутом:

  • ст. м. «Либідська» – Дарницька площа – вул. Велика Васильківська (від ст. м. «Либідська») – Либідська площа – вул. Антоновича – бульв. Миколи Міхновського – міст Патона – просп. Соборності – Дарницька площа – вул. Володимира Сосюри – вул. Пластова – вул. Празька – Дарницька площа – просп. Соборності – міст Патона – бульв. Миколи Міхновського – вул. Велика Васильківська (до ст. м. «Либідська»).
Схема тимчасового тролейбусного маршруту №43А
Схема тимчасового тролейбусного маршруту №43А
інфографіка: «Київпастранс»

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги рух Південним мостом з правого на лівий берег буде обмежуватися. Це стосуватиметься як приватних авто, так і громадського транспорту. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. У зв’язку з цим під час повітряної тривоги та в разі, коли патрульна поліція запроваджує тимчасову заборону руху транспорту Південним мостом із правого берега Дніпра на лівий, автобуси № 22 та № 91 курсуватимуть за зміненими схемами.

Також до 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Теги: Київ громадський транспорт метро Київпастранс

