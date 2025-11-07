Головна Київ Новини
У вихідні низка столичних автобусів та тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами: перелік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У вихідні низка столичних автобусів та тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами: перелік
Транспорт курсуватиме зі змінами із початку руху до закінчення ярмарків
фото: КМДА

У суботу, 8 листопада, змінять маршрути автобуси №№ 2, 39, 98, 110 та тролейбус № 34

Цими вихідними низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху через заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Голосіївській, Сержа Лифаря, Йорданській, Академіка Шалімова, Татарській та Сулеймана Стальського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зокрема, із початку руху до закінчення ярмарків у суботу, 8 листопада, транспорт курсуватиме:

  • автобус № 2 – від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) – вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 39 – у напрямку руху до Лисогірського провулку – просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський, у зворотному напрямку за власним маршрутом;
  • автобус № 98 – вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;
  • автобус № 110 – вул. Радунська (у зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака, парна сторона (у зворотному напрямку – непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом до ст. м. «Площа Українських Героїв»;
  • тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

У неділю, 9 листопада, рух громадського транспорту організують:

  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська;
  • автобуси №№ 110, 112 – від ст. м. «Площа Українських Героїв» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі – вул. Івана Микитенка – вул. Сірожупанників – вул. Сулеймана Стальського, далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку без змін.

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, із листопада по 13 грудня між станціями «Почайна» – «Райдужний» руху поїздів не буде через ремонт мосту. 

До слова, у Києві на регулярну пасажирську експлуатацію вийшов третій двоповерховий автобус. Нова машина курсує по бульвару Академіка Вернадського. Третій автобус, що отримав номер 9502, має низку візуальних відмінностей від попередніх двох (9501 та 9503).

Теги: Київ громадський транспорт

