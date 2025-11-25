Комунізм у столичних супермаркетах. Таких цін на цибулю і моркву ще не було

Мережа супермаркетів «Екомаркет» пропонує цибулю за найнижчою ціною

В Україні зафіксовано різке падіння цін на ріпчасту цибулю, причому у столичних супермаркетах вартість опустилася до рівня, якого не було протягом останніх сезонів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зокрема, мережа супермаркетів «Екомаркет» пропонує цибулю за найнижчою ціною – 5,50 грн за кг.

У «Форі» ціна на ріпчасту цибулю становить 5,80 грн за кг, а у мережі «Сільпо» трохи дорожче – 5,84 грн за кг.

У мережі «АТБ» цибуля продається за ціною 6,49 грн за кг.

Трохи дорожче цибуля коштує в мережах Novus та Varus – 6,99 грн за кіло та 7 грн за кіло відповідно.

За даними аналітиків EastFruit, ринок цибулі в Україні третій рік поспіль входить у сезон із рекордно низькими цінами. Нинішні ціни на цибулю є найнижчими як мінімум за останні чотири сезони. Олександр Хорєв, координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine, пояснює нинішнє падіння цін надлишком пропозиції. Упродовж останніх трьох років багато виробників зробили ставку на цибулю, очікуючи стабільного зростання цін.

«Один рік» – ціни низькі, другий рік – низькі, на третій точно вони вже всі були впевнені, що будуть високі. Ні, ціни ніколи не будуть високими, якщо буде перевиробництво, тобто пропозиція буде перевищувати попит», – зазначив він.

Експерт додав, що високий урожай цього сезону, зокрема на півночі та заході країни, спричинив надлишок продукції. Додатковим фактором впливу на ціни на цибулю стало зменшення кількості споживачів через війну й відтік населення за кордон.

«Попит на цибулю фактично не може зростати, тоді як пропозиція перевищує потреби ринку. Це створює умови, за яких ціни падають, а прибутки виробників знижуються», – пояснив Олександр Хорєв.

За його прогнозами, ситуація може змінитися лише у другій половині маркетингового сезону – навесні. У березні-квітні ймовірне зростання цін на якісну цибулю, яка зможе долежати до цього часу. Проте обсяги такої продукції обмежені, і результат залежатиме від технологій зберігання, якими володіють господарства.

До слова, через низькі ціни на цибулю окремі господарства Хмельниччини залишають овочі на полі. Як розповіла начальниця відділу промислового виробництва управління розвитку АПК Хмельницької ОВА Ванда Сердюк, окремі господарства, які вирощують овочі, цього року вирішили взагалі не збирати цибулю, адже ціна на неї нижча за собівартість вирощування, тому частину площ просто переорюють, навіть не збираючи врожай. Вона додала, що поточного року площі під цибулею зросли, оскільки в попередні роки відчувався певний дефіцит цього овоча першої необхідності. Тож виробники розширили площі посіву. Зокрема, у Хмельницькій області з приблизно 800 гектарів овочевих культур близько 40% займає цибуля, і її площі збільшилися більш ніж на 100 гектарів». Також вона додала, що погодні умови сезону були сприятливими для цибулі, тож врожай був досить високим. Це й вплинуло на ціни.