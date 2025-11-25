Тривале приниження дитини вітчимом закінчилося самогубством. Справу скеровано до суду

39-річний чоловік кілька років поспіль жорстоко поводився з дочкою своєї співмешканки

Правоохоронці Київщини після завершення розслідування передали до суду матеріали справи щодо чоловіка, якого підозрюють у доведенні до самогубства 13-літньої падчерки. За даними слідства, дівчинка тривалий жила в атмосфері принижень і страху. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує «Главком».

За даними слідства, 39-річний чоловік кілька років поспіль жорстоко поводився з дочкою своєї співмешканки. Він принижував її, залякував погрозами «віддати в інтернат», не давав вчитися і забороняв відпочивати. А в холодну пору року навіть неодноразово виганяв дівчинку на вулицю без теплого одягу.

«Оскільки чоловік утримував сім’ю, дівчинка перебувала в матеріальній та побутовій залежності від нього, що посилювало її уразливість», – розповіли в Офісі Генпрокурора.

Зрештою дівчинка не витримала знущань і повісилася.

«Отримані під час досудового розслідування докази свідчать про причинний зв’язок між діями обвинуваченого та смертю дитини», – йдеться у повідомленні.

Вітчиму дівчинки, яка покінчила життя самогубством, повідомили про підозру у жовтні 2025 року.

Нагадаємо, з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні. Фахівцями відзначається, що у віці до 13 років суїцидальні спроби рідкісні, а починаючи з 14-15 років суїцидальна активність різко зростає, досягаючи максимуму у 16-19 років.