Виїзд до Угорщини за $13 тис.: у Києві затримано організатора схеми для ухилянтів

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна

Учасника схеми затримано під час отримання коштів

У Києві викрито чергову схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України до Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що підозрюваний займався доставкою автомобілів з Європи та мав офіційний дозвіл на виїзд за кордон. Користуючись цим, він переконував клієнта, що знає «слабкі місця» на кордоні та може організувати безпечний перехід. Свої послуги фігурант оцінив у $13 тис. За ці кошти ухилянта мали доправити до Закарпатської області, заселити в готель та дочекатися зручного моменту для перетину кордону поза межами офіційних пунктів пропуску.

Під час отримання коштів учасника схеми затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Підозрюваного затримано під час отримання коштів від ухилянта фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Нацполіцією заблокувала чергові канали незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон. Організатори «схем» оцінювали свої послуги у суму від 12 до 18 тисяч доларів США. Операції тривали у кількох регіонах України. Зловмисники пропонували клієнтам як підроблені медичні довідки про непридатність, так і допомогу у переході кордону поза пунктами пропуску.

До слова, польська прокуратура розкрила найдорожчу схему втечі в потягах «Укрзалізниці». У Польщі судитимуть двох українських машиністів потяга, які начебто допомагали в організації незаконного перетину кордону іншими громадянами України. Чоловікам вже висунуто обвинувачення. Кримінальний кодекс передбачає за ці злочини покарання від 6 місяців до 8 років позбавлення волі.