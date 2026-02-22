Киянка врятувала пустельну лисицю та оселила її у своїй квартирі

Фенек Нора живе разом із трьома котами та врятованим сичем на ім’я Король

У звичайній столичній квартирі киянки Дарини Дзюбак уже кілька років живе екзотична улюблениця – фенек – маленька пустельна лисичка на ім’я Нора. Тварину жінка викупила з контактного зоопарку, де її, за словами власниці, утримували в неналежних умовах та використовували для фотосесій. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Фенеки – складні у догляді тварини. Вони ведуть нічний спосіб життя, потребують спеціального раціону з живим кормом та умов, максимально наближених до природного середовища. Попри це, Нора адаптувалася до життя у квартирі.

«Ми коли приїхали в той зоопарк, там було багато кліток з єнотами, совами, лисицями. Їх не лише продавали, а й експлуатували для фото. Нору погано годували і тримали в страху», – розповідає Дарина.

Дівчина не планувала заводити лисицю, але вирішила викупити її за гроші, відкладені на подорож. «Ціна свободи – €250. Так почалося наше нове життя», – каже вона.

Перші дні тварина була налякана й не підпускала до себе. «Десь через три дні я змогла взяти її на руки. А через пару тижнів вона сама прийшла до мене, залізла на груди, лягла як шарф і почала пихтіти на вухо. Я тоді заплакала від щастя», – згадує власниця.

Сьогодні Нора живе разом із трьома котами та врятованим сичем на ім’я Король. Лисиця гріється біля батареї, годинами дивиться у вікно, грається й ревнує господарку до інших тварин. Її раціон – курчата, комахи, овочі та навіть морепродукти. Особливо Нора любить «полювати» на тарганів.

Утім, Дарина наголошує: дика тварина вдома – не розвага, а велика відповідальність.

«Стараюсь чесно показувати складність догляду і розповідати, щоб люди не ходили до контактних зоопарків. Дика тварина вдома – це не милота, а величезна праця», – говорить вона.

За словами дівчини, її тварини стали для неї антистресом під час війни і своєрідною терапією. Водночас вона переконана: найкраще місце для диких тварин – природне середовище, а не клітка для розваг.

«Іноді, щоб врятувати себе, треба врятувати когось іншого», – підсумовує киянка.

Нагадаємо, у Хмельницькому знову заговорили про містичну істоту. Лише за одну ніч на приватному подвір'ї невідомий звір убив 19 домашніх тварин. Повідомляється, що місцевий мешканець Костянтин Зварич зранку вийшов погодувати кролів, і замість тварин побачив криваве місиво. Дев’ять кролів та десять курок лежали мертвими, складені майже ідеальними купками.

Раніше у Кропивницькому затопило притулок для тварин. Повідомляється, що вода почала заповнювати відкриті вольєри, де перебували кілька сотень чотирилапих. Рятувальники разом з жителями міста виносили тварин з води та передавали людям, які зголосилися взяти їх на тимчасову перетримку.