Загроза вибуху в ЖК «Зарічний»: на місці працюють спецслужби

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У під’їзді багатоповерхівки виявлено залишену без нагляду підозрілу сумку
фото: соцмережі

Офіційних коментарів від пресслужби поліції Києва чи ДСНС поки немає

У Дарницькому районі столиці поліція та рятувальники оточили один із будинків житлового комплексу «Зарічний». Причиною став підозрілий предмет, знайдений в одному з під’їздів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

КС: новини Київ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що у під’їзді багатоповерхівки виявили залишену без нагляду підозрілу сумку. З міркувань безпеки правоохоронці прийняли рішення про термінову евакуацію мешканців під’їзду.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, частину потерпілих госпіталізували. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

23 лютого 2026 року вибух стався в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра в адміністративній будівлі поліції. Також ввечері 23 лютого у Миколаєві стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, внаслідок чого постраждали співробітники патрульної поліції, які прибули на перезмінку. Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом терористичного акту.

