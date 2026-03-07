Поліція перекрила шосе на виїзді з Києва: поблизу знайдено бойову частину ворожого дрона

Вибухотехніки столичної поліції здійснюватимуть підрив снаряду на місці

У лісі в Голосіївському районі правоохоронці виявили нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Києва.

Боєприпас знайшли у лісопарковій зоні поблизу села Лісники. Наразі правоохоронці обмежили доступ до вказаної території, забезпечено перекриття руху Дніпровського шосе.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, патрульні поліцейські та вибухотехніки столичної поліції, які здійснюватимуть підрив снаряду на місці.

Вибух, який найближчим часом буде чутно у столиці, жодної загрози не становить.

Нагадаємо, внаслідок масованого російського удару в ніч на 7 березня Київ зазнав серйозних пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури. Станом на ранок 7 березня без теплопостачання залишаються тисячі столичних багатоповерхівок.

Також увечері 6 березня окупанти обстріляли дронами Київську область. Унаслідок атаки російських ударних дронів на Київщину зафіксовано пошкодження у двох районах області.