Поліція перекрила шосе на виїзді з Києва: поблизу знайдено бойову частину ворожого дрона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Поліція перекрила шосе на виїзді з Києва: поблизу знайдено бойову частину ворожого дрона
Боєприпас знайшли у лісопарковій зоні поблизу села Лісники
фото: Національна поліція України

Вибухотехніки столичної поліції здійснюватимуть підрив снаряду на місці

У лісі в Голосіївському районі правоохоронці виявили нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Києва.

Боєприпас знайшли у лісопарковій зоні поблизу села Лісники. Наразі правоохоронці обмежили доступ до вказаної території, забезпечено перекриття руху Дніпровського шосе.

Поліція перекрила шосе на виїзді з Києва: поблизу знайдено бойову частину ворожого дрона фото 1

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, патрульні поліцейські та вибухотехніки столичної поліції, які здійснюватимуть підрив снаряду на місці.

Вибух, який найближчим часом буде чутно у столиці, жодної загрози не становить.

Поліція перекрила шосе на виїзді з Києва: поблизу знайдено бойову частину ворожого дрона фото 2

Нагадаємо, внаслідок масованого російського удару в ніч на 7 березня Київ зазнав серйозних пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури. Станом на ранок 7 березня без теплопостачання залишаються тисячі столичних багатоповерхівок. 

Також увечері 6 березня окупанти обстріляли дронами Київську область. Унаслідок атаки російських ударних дронів на Київщину зафіксовано пошкодження у двох районах області.

