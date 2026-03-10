Головна Київ Новини
Пенсіонер із Дніпра «торгував» кріслами в Офісі генпрокурора: подробиці справи

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Шахрая викрили після переведення грошей
фото: Прокуратура України

Пенсіонер із Дніпра за €25 тис. і $25 тис. обіцяв роботу в Офісі генпрокурора 

Прокурори Київської міської прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 62-річного мешканця Дніпра, який за гроші обіцяв працевлаштування в органи прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Повідомдяється, що він пропонував за гроші працевлаштування в Офіс генерального прокурора та окружну прокуратуру Києва. За свої послуги він хотів отримати €25 тис. за посаду в Офісі генерального прокурора. Посаду керівника окружної прокуратури в Києві чоловік оцінив в $25 тис. 

«Обвинувачений стверджував ніби має зв’язки з «першими особами Офісу генерального прокурора», тож після того, як він отримає гроші, «клієнтам» зателефонують з прокуратури та покличуть на роботу», – йдеться у повідомленні. 

Викрили його у липні 2025 року після переведення грошей на вказаний чоловіком криптогаманець.

«Дії обвинуваченого кваліфіковано як закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди, закінчений замах на шахрайство, незакінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди, незакінчений замах на шахрайство», – додали у прокуратурі. 

«Главком» писав, що працівники Державного бюро розслідувань разом з Нацполіцією затримали мешканця столиці, який намагався шахрайськими діями видурити $100 тис. у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з західних областей. Працівники ДБР затримали фігуранта під час передачі частини коштів у розмірі $50 тис.

