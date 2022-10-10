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Як працює столичне метро після обстрілу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як працює столичне метро після обстрілу
фото: Shutterstock

Кличко нагадав, що підземні станції метро працюють і як укриття

На всіх лініях київського метрополітену відновлено рух поїздів. Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.

«Рух поїздів на всіх лініях столичного метрополітену наразі поновлено», – зазначив він.

Також, за словами Кличка, відновив роботу пересадковий вузол «Театральна»-«Золоті ворота».

«Закликаю жителів міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил воєнного стану! Без гострої потреби не їдьте сьогодні в місто», – закликав мер.

Кличко нагадав, що підземні станції метро працюють і як укриття.

Як повідомлялося, через обстріли рух поїздів червоною лінією було призупинено, водночас всі підземні станції працюють як укриття.

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Теги: метро місто укриття Київ обстріл Віталій Кличко

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