Київ може залишитися без основного джерела постачання питної води

Через забруднення Десни столиця може відмовитись від водопостачання Деснянських водопровідних станцій

За словами заступник директора «Київводоканалу», альтернативна система водопостачання не зможе на 100% забезпечити водою весь Київ

Через забруднення річки Десна Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання. Про це заступник директора ПрАТ «Київводоканал» Володимир Костюк розповів в ефірі «Еспресо».

«Хочу нагадати, що річка Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва. Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків й розбалансування системи водопостачання столиці», – каже він.

Як зазначив посадовець, через забруднення річки столиця може відмовитись від водопостачання Деснянських водопровідних станцій.

«Забруднення річки Десна просувається. Ми стежимо й аналізуємо показники лабораторних досліджень багатьох організацій, які опікуються цим питанням. Водоканал двічі на тиждень бере проби у верхівʼях річки. На жаль, розбавлення цього забруднення так, як моделювали, не відбувається. Зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова», – пояснив він.

За словами Костюка, органічне забруднення продовжується. Змоделювати яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів, неможливо.

«Втім, ми очікуємо найгірших результатів. Якщо такі результати підтверджуються й наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ», – додав посадовець.

Нагадаємо, станом на 10 вересня у відібраних пробах питної води поблизу Києва перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками не виявлено.

Як повідомлялося, забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова. Розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення річки киснем. На випадок можливого погіршення якості води, розроблено комплекс заходів, втім на сьогодні відповідні ризики відсутні.

Забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії. Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм.