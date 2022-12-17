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Яка ситуація зі світлом у Києві: роз'яснення Yasno

Альона Боженко
glavcom.ua
Яка ситуація зі світлом у Києві: роз'яснення Yasno
В Yasno розповіли про ситуацію зі світлом у Києві
фото ілюстративне

У столиці енергетики продовжують відновлювати генерацію та ремонтувати мережі

У Києві графіки відключень електроенергії досі не працюють. Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, найбільше проблем із електропостачанням на Печерську, в частині лівого берега та деяких інших районах.

«Ситуація лишається складною та критичною, але ситуація ще далека від стабілізації. Наразі графіки не працюють. Деякі райони міста Києва страждають більше. Печерськ, частина лівого берега та деякі інші», – написав Коваленко.

Також він зазначив, що енергетики продовжують відновлювати генерацію, ремонтувати мережі та робити нові схеми живлення.

«На жаль 100% гарантованої відповіді на запитання «Коли з’явиться світло?» щодо конкретної адреси немає. Але ви можете бачити, що доступність зростає кожної години», – додав гендеректор Yasno.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів. Внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. 

Станом на 17 грудня електроенергію повернули майже шістьом мільйонам українців. Наразі ремонтні роботи продовжуються безперервно.

Теги: Печерськ росіяни Київ енергетика електроенергія

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