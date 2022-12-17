Зеленський розповів, де в Україні найскладніша ситуація з електропостачанням

В Україні складна ситуація з електропостачанням залишається у Києві та ще трьох областях

Після масованого ракетного удару електроенергію повернули майже шістьом мільйонам українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

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Він зазначив, що ремонтні роботи продовжуються безперервно після удару росіян, який відбувся 16 грудня. За словами гаранта, наразі в українців лишаються великі проблеми з водопостачанням.

«За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонам українців. Ремонтні роботи тривають без перерви після вчорашнього удару терористів. Звичайно, ще дуже багато роботи, щоб стабілізувати систему. Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація – це Київ і область, Вінниця і область, Львів і область, але й у багатьох інших регіонах є масштабні відключення. Це і Дніпро і область, і Волинь, і Житомирщина, і Закарпаття, це Франківщина, Одеса, Одеська область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина, інші міста й інші області», – розповів очільник держави.

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Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів. Внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів 16 грудня, було пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації.