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Зеленський розповів, де в Україні найскладніша ситуація з електропостачанням

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський розповів, де в Україні найскладніша ситуація з електропостачанням
Зеленський назвав регіони, в яких найскладніша ситуація зі світлом
фото: Офіс президента

В Україні складна ситуація з електропостачанням залишається у Києві та ще трьох областях

Після масованого ракетного удару електроенергію повернули майже шістьом мільйонам українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

Він зазначив, що ремонтні роботи продовжуються безперервно після удару росіян, який відбувся 16 грудня. За словами гаранта, наразі в українців лишаються великі проблеми з водопостачанням.

«За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонам українців. Ремонтні роботи тривають без перерви після вчорашнього удару терористів. Звичайно, ще дуже багато роботи, щоб стабілізувати систему. Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація – це Київ і область, Вінниця і область, Львів і область, але й у багатьох інших регіонах є масштабні відключення. Це і Дніпро і область, і Волинь, і Житомирщина, і Закарпаття, це Франківщина, Одеса, Одеська область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина, інші міста й інші області», – розповів очільник держави.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів. Внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. 

Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів 16 грудня, було пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації. 

Теги: Львів Житомирщина Вінниця Дніпро Тернопільщина Одеса Чернігівщина Закарпаття росіяни президент

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