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Скільки ще переселенців може прийняти Київ? Відповідь мера

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скільки ще переселенців може прийняти Київ? Відповідь мера
Віталій Кличко
фото: Офіційний портал Києва

Минулої зими ситуація у столиці була критичною

У разі потреби Київ зможе прийняти ще декілька сотень тисяч внутрішніх переселенців. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону.

«Теоретично кілька сотень тисяч місто Київ зможе ще прийняти», – сказав очільник столиці.

За його словами, минулої зими ситуація була критичною і дуже близькою до оголошення евакуації з Києва через повітряні атаки росіян.

«У Києві був блекаут, але він прийшовся на нічний час, і нам погода дуже допомогла, бо був плюс. Якби була мінусова температура, ми мали б зливати воду з системи опалення. Відновити це було б можливо тільки наступної весни, коли стало б тепло», – сказав Кличко.

Нагадаємо, Кличко вважає, що центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляцій і дискредитації влади столиці і тепер почала спекулювати на темі мостів. 

Раніше Кличко розповів, хто може стати новим мером Києва.

Також він повідомив, скільки цьогоріч Київ виділить на фінансування сил безпеки та оборони столиці.

Теги: Київ переселенці Віталій Кличко

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