В яких районах Києва найбільше переселенців. КМДА оприлюднила дані

З початку повномасштабного вторгнення у Києві зареєструвалися майже 270 тис. осіб як ВПО

Найбільше внутрішньо переміщених осіб на Оболоні та Дарниці, найменше – на Печерську

Станом на 21 червня 2023 року у Києві проживає 269 618 внутрішньо-переміщених осіб, з них 49 621 – це діти. В інтерв’ю «Главкому» заступниця голови КМДА Марина Хонда розповіла, в яких районах Києва проживає найбільша кількість ВПО.

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Хонда зазначила, що найбільша кількість переміщених осіб проживає в Оболонському та Дарницькому районах Києва – 42676 та 41732 людей відповідно. У Дарницькому районі кількість дітей більша – 7484 особи, у той час як в Оболонському – 7450.

Найменша кількість ВПО проживає в Подільському та Печерському районах столиці. У Подільському районі нараховується 14922 внутрішньо-переміщені особи, серед яких лише 3064 діти, а ось у Печерському – усього 9587 людей, серед яких 2474 дитини.

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Інформація про кількість облікованих ВПО

Нагадаємо, що зараз у Києві зареєстровано більше 391 тис. ВПО, це якщо рахувати з 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення у Києві зареєструвалися майже 270 тис. осіб як ВПО.

Внутрішньо переміщені особи – це зазвичай жінки з дітьми. Близько 60% – жінки, майже 68 тис. – діти. А чоловіки ж переважно, якщо вони не з інвалідністю чи не пенсійного віку, дуже часто не реєструються як ВПО. Київ забезпечив влаштування дітей до шкіл, садочків, медичне обслуговування. А от питання житла, яке стоїть найгостріше, на жаль, швидко вирішитися не можна. Потрібно враховувати також те, що ВПО можуть змінювати місце проживання, переїжджаючи в інший район чи за кордон.

Станом на лютий 2022 року загальна кількість пільговиків у Києві, які мали право на безкоштовний проїзд, становила 729 тис. осіб, із них пенсіонерів за віком – 573 тис. Станом на червень 2023 року у Києві зареєстровано 789 тис. пільговиків, із них 572 тис. – пенсіонери за віком.

До слова, заступниця Кличка підрахувала усіх переселенців, що осіли в Києві.

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Марина Хонда – заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (з 2018 р.). Координує діяльність департаментів суспільних комунікацій, соціальної політики, служби у справах дітей та сім’ї, управління туризму та промоцій. У столичній владі з 2001 р. До 2008 р. працювала у секретаріаті Київської міської ради в юридичному відділі та в управлінні правового забезпечення. З 2008 р. до 2010 р. – начальник юридичного управління ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд. З 2010 р. начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). З 2012 р. – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА.