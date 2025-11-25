Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі

У Печерському районі зафіксовано влучання у 22-поверховий житловий будинок

Вночі 25 листопада ворог здійснив чергову цинічну атаку на столицю. У Києві зафіксовані влучання та значні пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Загалом внаслідок атаки постраждало 7 осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

У Печерському районі зафіксовано влучання у 22-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів, що спричинило руйнування конструкцій на 4-му, 5-му та 7-му поверхах. Пожежу на 5-му поверсі було ліквідовано. Рятувальники врятували одну людину. На місці триває розбір завалів.

У Дніпровському районі влучання сталося у 9-поверховий житловий будинок, спричинивши руйнування та пожежу на 6-7 поверхах. Існувала загроза подальшого поширення вогню. Загалом у цьому будинку було врятовано 8 осіб. За іншою адресою зафіксовано влучання у двоповерхову будівлю, де, на щастя, пожежі не виникло.

У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору.

Наслідки атаки на Київ фото: ДСНС Києва

Повідомлялося, що у ніч на 19 листопада РФ атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Як відомо, у ніч на 18 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі.

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження.