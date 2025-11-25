Кияни робили «канати» з ковдр, щоб вибратися з ураженої багатоповерхівки (відео)

Саморобні «канати», сплетені з простирадл та ковдр, звисають з вікон верхніх поверхів пошкодженого будинку

Унаслідок нічної атаки у дев'ятиповерховому будинку на Русанівці загинули дві особи

Після нічної атаки на столицю жителі багатоповерхівки на вулиці Ентузіастів, 41 у Дніпровському районі, що постраждала від влучання, рятувалися від пожежі за допомогою саморобних «канатів» із ковдр і простирадл. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соціальні мережі.

На опублікованих відео та фотографіях помітно довгі «канати», сплетені з простирадл та ковдр, які звисають з вікон верхніх поверхів пошкодженого житлового будинку.

Так жителі будинку на Русанівці, чиї квартири знаходились на рівні шостого-сьомого поверхів, де сталося влучання та спалахнула пожежа, намагалися евакуюватися з будинку.

Унаслідок цієї атаки у дев'ятиповерховому будинку загинули дві особи, проте рятувальним службам вдалося врятувати 10 мешканців.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у столиці внаслідок нічної атаки шестеро людей загинуло. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків.

Також уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.