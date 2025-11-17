Чотири столичних трамваї тимчасово змінили маршрут руху (схема)

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності

За зміненим маршрутом транспорт курсуватиме з 10:00 до 17:00

Із 17 до 21 листопада в Києві змінять маршрути трамваї № 11, 12, 16, 19 через ремонт колій на вул. Кирилівській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Транспорт курсуватиме зі змінами щоденно з 10:00 до 17:00, від початку і до закінчення ремонтних робіт.

Зокрема, маршрути № 11, 12, 16 курсуватимуть від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та метро «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка.

Із 17 до 21 листопада змінять маршрути трамваї №№ 11, 12, 16 через ремонт трамвайних колій на вул. Кирилівській інфографіка: «Київпастранс»

Маршрут № 19 їздитеме від Контрактової площі до зупинки «Стадіон "Спартак».

Схема трамвайного маршруту №19 на час ремонту трамвайних колій на вул. Кирилівській інфографіка: «Київпастранс»

Також для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий маршрут автобуса № 19-Т:

від вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка;

у зворотному напрямку – вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової площі.

Схема руху тимчасового маршруту автобуса № 19-Т інфографіка: «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До слова, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.