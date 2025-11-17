Головна Київ Новини
search button user button menu button

Чотири столичних трамваї тимчасово змінили маршрут руху (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Чотири столичних трамваї тимчасово змінили маршрут руху (схема)
У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності
фото: glavcom.ua

За зміненим маршрутом транспорт курсуватиме з 10:00 до 17:00

Із 17 до 21 листопада в Києві змінять маршрути трамваї № 11, 12, 16, 19 через ремонт колій на вул. Кирилівській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Транспорт курсуватиме зі змінами щоденно з 10:00 до 17:00, від початку і до закінчення ремонтних робіт.

Зокрема, маршрути № 11, 12, 16 курсуватимуть від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та метро «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка.

Із 17 до 21 листопада змінять маршрути трамваї №№ 11, 12, 16 через ремонт трамвайних колій на вул. Кирилівській
Із 17 до 21 листопада змінять маршрути трамваї №№ 11, 12, 16 через ремонт трамвайних колій на вул. Кирилівській
інфографіка: «Київпастранс»

Маршрут № 19 їздитеме від Контрактової площі до зупинки «Стадіон "Спартак».

Схема трамвайного маршруту №19 на час ремонту трамвайних колій на вул. Кирилівській
Схема трамвайного маршруту №19 на час ремонту трамвайних колій на вул. Кирилівській
інфографіка: «Київпастранс»

Також для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий маршрут автобуса № 19-Т:

  • від вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка;
  • у зворотному напрямку – вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової площі.
Схема руху тимчасового маршруту автобуса № 19-Т
Схема руху тимчасового маршруту автобуса № 19-Т
інфографіка: «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До слова, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.

Теги: Київ громадський транспорт ремонт дороги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд відмовив Міністерству культури України у відстроченні передачі костелу святого Миколая та встановив судовий контроль за виконанням рішення
Передача костелу святого Миколая релігійній громаді. Нове рішення суду
13 листопада, 10:08
Поліція повідомила про розпочате кримінальне провадження за фактом побиття підлітка у Подільському районі столиці
У Києві підлітки побили неповнолітнього через жарт зі страйкбольною гранатою
11 листопада, 09:23
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років з конфіскацією майна
У Києві затримано правоохоронців, які хотіли продати квартиру померлої особи
10 листопада, 14:06
Обмеження руху транспорту триватиме з 8:00 до 17:00
В Бучі перекрито залізничний переїзд на вулиці Заводській: як об'їхати
6 листопада, 10:22
Зловмисника затримали правоохоронці
П'яний чоловік підірвав страйкбольну гранату в одному з ТРЦ на Оболоні
5 листопада, 22:32
Вирощений канабіс чоловіки сушили та готували для подальшого продажу
50 мішків коноплі та 5 кг канабісу: у Києві затримано «наркоаграріїв»
31 жовтня, 10:34
Унікальність нових міні-ТЕЦ полягає не лише в сучасному обладнанні, а й у високому рівні захисту
Київ будує сім нових ТЕЦ із захистом другого рівня
30 жовтня, 12:49
У Києві вирує пожежа в Голосіївському районі після атаки балістикою
В одному з районів Києва виникла пожежа після удару РФ
22 жовтня, 01:33
Сміттєзвалище в парку «Балка Проня»
Суд зобов’язав комунальників ліквідувати сміттєзвалище в парку «Балка Проня»
17 жовтня, 10:58

Новини

Киянин отримав покарання за розбещення восьмирічної племінниці
Киянин отримав покарання за розбещення восьмирічної племінниці
На Білоцерківщині буде чутно звуки вибухів: влада назвала причину
На Білоцерківщині буде чутно звуки вибухів: влада назвала причину
Чотири столичних трамваї тимчасово змінили маршрут руху (схема)
Чотири столичних трамваї тимчасово змінили маршрут руху (схема)
Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій
Перша в історії Києва жінка-машиністка: як Катерина Єсипчук керує поїздами підземки
Перша в історії Києва жінка-машиністка: як Катерина Єсипчук керує поїздами підземки
Українка присоромила сусідів, які під час блекаутів не кращі за Міндича
Українка присоромила сусідів, які під час блекаутів не кращі за Міндича

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua