Є пошкодження в Деснянському районі: КМВА уточнила наслідки нічної атаки на Київ

Дрони на столицю заходили хвилями

У ніч проти 17 жовтня російські загарбники атакувала Київ ударними дронами типу Shahed. Всі ворожі безпілотники були виявлені та збиті, однак через падіння уламків є руйнування. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

У КМВА зазначили, що російські дрони заходили на Київ хвилями з різних напрямків. З вечора 16 жовтня і протягом ночі 17 жовтня у регіоні повітряну тривогу оголошували чотири рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години. Крім загрози БпЛА, одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї.

«Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових Сил оборони, всі російські БпЛА які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)», – йдеться у повідомленні.

Однак, попередньо, внаслідок атаки дронів окупантів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. За інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після нічної атаки РФ у Деснянському районі було виявлено уламок БпЛА.

Як зазначив очільник столиці, уламок дрона впав на дитячий майданчик. «У Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеличкий уламок БпЛА на території дитячого садочка. Розбита шибка в приміщенні закладу», – написав Кличко.

Інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявлено.