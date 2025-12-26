Є загроза життю людей: прокуратура вимагає закрити Колесо огляду на Подолі

Колесо огляду на Подолі у Києві було розміщено як тимчасовий об’єкт на новорічно-різдвяному ярмарку

Дерев’яні бруси, на яких кріпиться опорна металева конструкція колеса, мають ознаки глибокого гниття й руйнування

Прокуратура звернулась до суду з клопотанням про арешт із забороною експлуатації Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону. Оглядом було зафіксовано, що дерев’яні бруси, на яких кріпиться опорна металева конструкція, мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Київської міської прокуратури.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження, яке проводиться за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва за ч. 2 ст. 272 КК України, а саме за фактом можливого порушення правил безпеки під час експлуатації Колеса огляду на Подолі, оглядом атракціону встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані.

Прокуратура під час огляду атракціону виявила, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«Зокрема зафіксовано, що дерев’яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи. Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі. Все це створює загрозу здоров’ю та життю людей», – йдеться у повідомленні.

Відтак в рамках досудового розслідування Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду із забороною його експлуатації.

Нагадаємо, «Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі.

До слова, у липні 2024 року правоохоронні органи перевіряли роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі після загибелі чоловіка унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро в Києві.