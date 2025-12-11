Київ: графіки відключення світла 12 грудня 2025 року

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 12 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 12 грудня

1.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 20:30;

1.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 24:00;

2.1 черга – без світла з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 24:00;

2.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 24:00;

3.1 черга – без світла з 03:00 до 06:30 та з 10:00 до 17:00;

3.2 черга – без світла з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;

4.1 черга – без світла з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;

4.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;

5.1 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30;

5.2 черга – без світла з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 20:30;

6.1 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 16:00 до 17:00;

6.2 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30.

Нагадаємо, 11 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії. За словами глави уряду Юлії Свириденко, вже цими вихідними в Україні може зменшитись тривалість відключень світла.

Як повідомлялося, до кінця тижня в Україні застосовуватимуть відключення світла для трьох черг споживачів. У результаті очікуються відключення тривалістю у 12 годин.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.