Київ
Київ: графіки відключення світла 12 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 12 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 12 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 20:30;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 03:00 до 06:30 та з 10:00 до 17:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30;
  • 5.2 черга – без світла з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 20:30;
  • 6.1 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 16:00 до 17:00;
  • 6.2 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30.
Нагадаємо, 11 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії. За словами глави уряду Юлії Свириденко, вже цими вихідними в Україні може зменшитись тривалість відключень світла.

Як повідомлялося, до кінця тижня в Україні застосовуватимуть відключення світла для трьох черг споживачів. У результаті очікуються відключення тривалістю у 12 годин.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

