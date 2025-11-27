Екстрена допомога у столиці. Ексочільниця медичного департаменту КМДА розвіяла популярний міф

До 40% виїзних бригад екстреної медичної допомоги є лікарськими, інші мають у складі фельдшерів, які пройшли підготовку за фахом парамедика

Валентина Гінзбург: «Кількість виїзних бригад суттєво не змінилася за останні роки – їх як було приблизно 155, так і лишилося»

Колишня директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург в інтерв'ю «Главкому» спростувала поширений міф про скорочення кількості бригад екстреної медичної допомоги у столиці, а також розповіла про переоснащення системи.

«По факту, протягом восьми років кількість виїзних бригад суттєво не змінилася – їх як було приблизно 155, так і лишилося. За статистикою на одну бригаду припадає в середньому 10-11 викликів на добу», – зазначила колишня очільниця Департаменту.

За словами Гінзбург, відбувається зміна складу виїзних бригад: приблизно 40% залишаються лікарськими, тоді як решта має у складі фельдшерів, які пройшли підготовку за фахом парамедика. Ексочільниця уточнила, що парамедики мають вищу кваліфікацію, ніж звичайні фельдшери, і ця тенденція є загальнодержавною. Колишня очільниця Департаменту додала, що справжньою проблемою екстреної медицини є плинність кадрів, оскільки це дуже тяжка робота, особливо з огляду на пандемію коронавірусу та війну.

Валентина Гінзбург підкреслила, що місто активно підтримує працівників екстреної медичної допомоги, зокрема, надаючи їм щомісячну безповоротну фінансову допомогу з міського бюджету. Вона зазначила, що за рахунок міського бюджету, а не коштом Центру екстреної допомоги, бюджет якого формується з надходжень від Національної служби здоров'я України, утримується автопарк, закуповуються паливно-мастильні матеріали та проводяться ремонти. Крім того, заробітна плата водіям машин екстреної допомоги також фінансується з міського бюджету.

Колишня очільниця Департаменту повідомила, що місто забезпечило переоснащення екстреної допомоги. «Тепер 100% бригад мають кардіографи з функцією телеметрії, що дозволяє мати цілодобовий доступ до консультативно-телеметричного центру, де лікар може онлайн прочитати кардіограму та проконсультувати виїзну бригаду. Також у 2019 році оновили комплекти обладнання для проведення серцево-легеневої реанімації», – зазначила вона.

Також, за словами Гінзбург, у Києві відкрито тренувально-навчальний центр з питань надання екстреної допомоги. Навчання в ньому проводиться як для медичних фахівців, так і для звичайних громадян. Колишня очільниця Департаменту зазначає, що такі знання і навички наразі є дуже затребуваними.

Нагадаємо, Валентина Гінзбург – доктор медичних наук та заслужений лікар України – очолювала Департамент охорони здоров'я КМДА з 2017 року. Чиновниця звільнилася у жовтні 2025 року. Виступаючи на сесії міськради 9 жовтня, Гінзбург зазначила, що залишає посаду.

Після звільнення Валентини Гінзбург Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації очолила головна лікарка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан. Нова очільниця Департаменту до виконання обов’язків приступила 5 листопада.