Головна Київ Новини
search button user button menu button

Екстрена допомога у столиці. Ексочільниця медичного департаменту КМДА розвіяла популярний міф

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Екстрена допомога у столиці. Ексочільниця медичного департаменту КМДА розвіяла популярний міф
До 40% виїзних бригад екстреної медичної допомоги є лікарськими, інші мають у складі фельдшерів, які пройшли підготовку за фахом парамедика
фото: glavcom.ua

Валентина Гінзбург: «Кількість виїзних бригад суттєво не змінилася за останні роки – їх як було приблизно 155, так і лишилося»

Колишня директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург в інтерв'ю «Главкому» спростувала поширений міф про скорочення кількості бригад екстреної медичної допомоги у столиці, а також розповіла про переоснащення системи.

«По факту, протягом восьми років кількість виїзних бригад суттєво не змінилася – їх як було приблизно 155, так і лишилося. За статистикою на одну бригаду припадає в середньому 10-11 викликів на добу», – зазначила колишня очільниця Департаменту.

За словами Гінзбург, відбувається зміна складу виїзних бригад: приблизно 40% залишаються лікарськими, тоді як решта має у складі фельдшерів, які пройшли підготовку за фахом парамедика. Ексочільниця уточнила, що парамедики мають вищу кваліфікацію, ніж звичайні фельдшери, і ця тенденція є загальнодержавною. Колишня очільниця Департаменту додала, що справжньою проблемою екстреної медицини є плинність кадрів, оскільки це дуже тяжка робота, особливо з огляду на пандемію коронавірусу та війну.

Валентина Гінзбург підкреслила, що місто активно підтримує працівників екстреної медичної допомоги, зокрема, надаючи їм щомісячну безповоротну фінансову допомогу з міського бюджету. Вона зазначила, що за рахунок міського бюджету, а не коштом Центру екстреної допомоги, бюджет якого формується з надходжень від Національної служби здоров'я України, утримується автопарк, закуповуються паливно-мастильні матеріали та проводяться ремонти. Крім того, заробітна плата водіям машин екстреної допомоги також фінансується з міського бюджету.

Колишня очільниця Департаменту повідомила, що місто забезпечило переоснащення екстреної допомоги. «Тепер 100% бригад мають кардіографи з функцією телеметрії, що дозволяє мати цілодобовий доступ до консультативно-телеметричного центру, де лікар може онлайн прочитати кардіограму та проконсультувати виїзну бригаду. Також у 2019 році оновили комплекти обладнання для проведення серцево-легеневої реанімації», – зазначила вона.

Також, за словами Гінзбург, у Києві відкрито тренувально-навчальний центр з питань надання екстреної допомоги. Навчання в ньому проводиться як для медичних фахівців, так і для звичайних громадян. Колишня очільниця Департаменту зазначає, що такі знання і навички наразі є дуже затребуваними.

Нагадаємо, Валентина Гінзбург – доктор медичних наук та заслужений лікар України – очолювала Департамент охорони здоров'я КМДА з 2017 року. Чиновниця звільнилася у жовтні 2025 року. Виступаючи на сесії міськради 9 жовтня, Гінзбург зазначила, що залишає посаду.

Після звільнення Валентини Гінзбург Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації очолила головна лікарка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан. Нова очільниця Департаменту до виконання обов’язків приступила 5 листопада. 

Читайте також:

Теги: Київ медицина КМДА Валентина Гінзбург

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протиправну діяльність двох мешканців столиці викрили у червні 2025 року
«Продавали» за $500 тис. посаду директора держпідприємства: двоє киян постануть перед судом
29 жовтня, 10:31
На окупованих територіях погіршується ситуація з медициною
На окупованих територіях погіршується ситуація з медициною
24 листопада, 03:59
Порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тис. грн
Киянин співав російські пісні у формі поліцейського заради «хайпу»: яке покарання отримає
7 листопада, 12:05
Купівля онлайн-квитків наразі доступна без пільгових категорій пасажирів, така опція з'явиться згодом
«Укрзалізниця» запустила продаж онлайн-квитків на Kyiv City Express та приміські поїзди
19 листопада, 12:42
Мо проходить реабілітацію, лікується і знаходиться на «особливій» м'якій дієті
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
21 листопада, 13:15
Пожежа виникла увечері в неділю, 23 листопада
У Дніпровському районі згоріла колишня зона розваг (фото)
24 листопада, 08:27
Василь Стус – один із найвизначніших українських поетів XX століття, який став символом опору радянському тоталітаризму та загинув у таборі за свої переконання
«Стус замість Академмістечка». Зареєстровано петицію про перейменування станції метро
24 листопада, 15:44
Перевізники вже працюють над відновленням роботи
Унаслідок обстрілу Києва пошкоджено близько 70 маршрутних таксі
25 листопада, 14:54
Поліція оштрафувала жінку, яка не пустила в укриття матір з дитиною
Поліція покарала пенсіонерку, яка не пустила матір з дитиною до укриття
25 листопада, 15:20

Новини

На Дарниці чоловік пограбував дівчину, погрожуючи іграшковим пістолетом
На Дарниці чоловік пограбував дівчину, погрожуючи іграшковим пістолетом
На Білоцерківщині літній чоловік згорів заживо у власному будинку
На Білоцерківщині літній чоловік згорів заживо у власному будинку
У Києво-Печерській лаврі висаджено тюльпанове дерево на честь полеглих захисниць
У Києво-Печерській лаврі висаджено тюльпанове дерево на честь полеглих захисниць
Екстрена допомога у столиці. Ексочільниця медичного департаменту КМДА розвіяла популярний міф
Екстрена допомога у столиці. Ексочільниця медичного департаменту КМДА розвіяла популярний міф
Як дістатися з Либідської до Дарницької площі: схема тимчасового маршруту
Як дістатися з Либідської до Дарницької площі: схема тимчасового маршруту
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua