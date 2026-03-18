У Київ повернулися графіки відключень світла

Останніми днями графіки відключень світла у Києві не застосовувалися

У Києві у середу, 18 березня, введено тимчасові графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

В енергетичній компанії нагадали, що тимчасові графіки відключень можна подивитись у застосунку «Київ Цифровий», на сайті ДТЕК або у чат-боті у Telegram.

Також в «Укренерго» повідомили, що через атаки на енергооб’єкти та обстріли у прифронтових регіонах є нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях.

Крім того, хмарна погода у більшості регіонів зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Нагадаємо, що останніми днями графіки відключень світла у Києві не застосовували.