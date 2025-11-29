У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО

Загроза триває, перейдіть в укриття

У ніч на 29 листопада у Києві та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком». Окупанти атакують регіон безпілотниками.

О 22:56 28 листопада у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.

Моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування крилатих та балістичних ракет, наразі зафіксовано роботу ППО по ударних дронах.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1375-й день війни.