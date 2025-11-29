Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
У Києві працює ППО
фото з відкритих джерел

Загроза триває, перейдіть в укриття

У ніч на 29 листопада у Києві та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком». Окупанти атакують регіон безпілотниками.

О 22:56 28 листопада у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги. 

Моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування крилатих та балістичних ракет, наразі зафіксовано роботу ППО по ударних дронах.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1375-й день війни.

Читайте також:

Теги: укриття тривога вибух Київ Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Купівля онлайн-квитків наразі доступна без пільгових категорій пасажирів, така опція з'явиться згодом
«Укрзалізниця» запустила продаж онлайн-квитків на Kyiv City Express та приміські поїзди
19 листопада, 12:42
Відповідно до санкції статті, підозрюваним загрожує до чотирьох років позбавлення волі
У Києві поліція затримала трьох молодиків за підозрою у побитті ветерана
18 листопада, 12:42
Безпілотники, ймовірно, атакували НПЗ у Самарській області
Безпілотники, ймовірно, атакували НПЗ у Самарській області
16 листопада, 03:10
Масована атака на Київ: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
Масована атака на Київ: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
14 листопада, 14:24
Окупанти атакували Київщину
Комбінована атака на Київщину: у п'ятьох районах виникли пожежі, є постраждалий
14 листопада, 02:24
У Росії пролунали вибухи
Безпілотники атакували Ростовську область
10 листопада, 01:26
Зловмисника затримали правоохоронці
П'яний чоловік підірвав страйкбольну гранату в одному з ТРЦ на Оболоні
5 листопада, 22:32
Водій Volkswagen виїхав на регульований пішохідний перехід на жовтий сигнал світлофора. У цей момент проїзну частину по пішохідному переходу переходив чоловік
На Кільцевій дорозі водій Volkswagen на смерть збив пішохода
3 листопада, 17:30
За словами очільника КОВА, наслідки атаки зафіксовано у двох районах області
Нічний обстріл Київщини: на рубежах області знищено 60 дронів
30 жовтня, 12:27

Новини

Атака на Київ: перші наслідки (оновлюється)
Атака на Київ: перші наслідки (оновлюється)
Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у Києві (відео)
Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у Києві (відео)
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
Вибух в Оболонському районі Києва: подробиці від поліції
Вибух в Оболонському районі Києва: подробиці від поліції
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Київ: графіки відключення світла 29 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 29 листопада 2025 року

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Вчора, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Вчора, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua