У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
Загроза триває, перейдіть в укриття
У ніч на 29 листопада у Києві та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком». Окупанти атакують регіон безпілотниками.
О 22:56 28 листопада у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.
Моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування крилатих та балістичних ракет, наразі зафіксовано роботу ППО по ударних дронах.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1375-й день війни.
