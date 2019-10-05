Юрій Назаров пропонує залучати ІТ-спеціалістів для вирішення проблем з заторами і парковками у Києві



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Директор Департаменту інформаційно – комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров

Пропозиції учасників змагання дозволять удосконалити міську транспортну систему

З 30 вересня по 1 жовтня у Києві тривав Uber Smart Mobility Hackathon. Він пройшов на базі Kyiv Smart City Forum 2019, організатором якого виступили представники столичної влади та міської ініціативи Kyiv Smart City.

Головною подією хакатону стало змагання між українськими IT-спеціалістами за призові 5 тис. доларів від компанії Uber. Завдання конкурсу полягало у розробці пропозицій для вирішення проблеми надмірного трафіку у Києві.

За словами директора Департаменту інформаційно – комунікаційних технологій КМДА Юрія Назарова, який був у складі журі конкурсу, Київ і надалі буде підтримувати проведення подібних хакатонів, адже вони допомагають знайти оптимальні ІТ-рішення та залучити кращі ідеї для створення корисних електронних сервісів у місті. Він також додав, що пропозиції учасників цього змагання дозволять удосконалити міську транспортну систему у Києві.

«Я радий, що українська ІТ-спільнота, яка входить до числа найсильніших у світі, бере участь у розвитку розумних транспортних рішень. Ця сфера – одна з пріоритетних для столиці, тому ми залюбки розглянемо ідеї учасників хакатону та будемо раді ініціативам розробників, які допоможуть нам зробити систему міського транспорту досконалішою», – зазначив Юрій Назаров.

Усього в змаганні взяли участь 12 команд, які впродовж 30 годин розробляли технологічні рішення на основі даних про трафік, наданих компанією Uber. Учасники повинні були запропонувати інноваційні підходи для вирішення проблем із заторами, нестачею парковок і забрудненням повітря у Києві. Оцінювали учасників за такими критеріями: доцільність, технологічність, повнота та сумісність із наявним рішенням, дизайн рішень, презентація проекту. У підсумку, переможцем стала команда №5 (Олексій Дубок, Владислав Ткачук, Андрій Зеленецький, Анна Кузьменко, Артем Кузьменко), що презентувала проект пошуку оптимальних координат для місця проживання, базуючись на даних про регулярні пересування громадянина (офіс, школа, лікарня тощо). Нагородження переможців відбулося на головній сцені Kyiv Smart City Forum 2019.