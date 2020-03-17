У Кличка пояснили: о 23-й метро закриється лише на вхід



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Сьогодні метрополітен довезе усіх пасажирів до місця призначення

У зв’язку із ухваленням рішення про припинення перевезення пасажирів київським метрополітеном Департаменту транспортної інфраструктури КМДА доручено забезпечити роботу громадського транспорту у звичайному русі, особливо на маршрутах, які дублюють лінії метрополітену.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник сьогодні на пресбрифінгу щодо запровадження у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції COVID-19.

Своєю чергою, заступник голови Олександр Густєлєв повідомив, що о 23:00 метрополітен буде закритий на вхід. «Звичайно, він буде допрацьовувати, довозити пасажирів до місця призначення, як це працює завжди при таких заходах», - зазначив він.

Густєлєв додав, що й надалі проводяться заходи з дезінфекції транспортних засобів, зокрема такі заходи здійснюють усі приватні перевізники, маршрутні автобуси яких курсують столицею.

Уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

Київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

З 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення.

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