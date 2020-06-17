Карантин у підземці: поліція проводитиме рейди у вагонах метро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пасажири метро мають дотримуватися маскового режиму Фото: Главком

У київському метро посилять контроль за дотриманням маскового режиму

У київському метро все частіше можна побачити людей, які ігнорують масковий режим. Особливо багато людей без масок у вагонах поїздів. Часто такі поїздки закінчуються скандалами між пасажирами, які просять сусідів по вагону надіти маску.

У Київському метрополітені визнають, що порушення маскового режиму дійсно є. І вони відбуваються саме у вагонах, коли за пасажирами не спостерігають.

«Ми суворо контролюємо масковий режим на входах в метрополітен. І коли люди чують оголошення із закликом негайно надіти маску, вони швидко це роблять. За виконанням правил карантину споглядають чергові по станції і співробітники поліції. Але, як вже заявляв мер міста Віталій Кличко: всім пасажирам маски на обличчя він не вдіне. Здоров'я та безпека – залежать від кожного з нас», – розповіла «Сьогодні» радник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

Якщо у вагоні метрополітену ви бачите, що пасажир поруч з вами зняв маску – варто зробити йому зауваження, радить вона і попереджає: незабаром порушників маскового режиму в метро каратимуть.

«Люди повинні розуміти, що маска на обличчі – це захист від вірусу. І чим справніше люди дотримуватимуться правил, тим швидше закінчиться карантин. Ми плануємо посилити контроль за дотриманням маскового режиму у вагонах метро. У найближчі дні ми будемо проводити з поліцією профілактичні інспекції дотримання маскового режиму у вагонах метро», – повідомила Макогон.

Вона зазначила, що займатися правопорушниками і складати на них адміністративні протоколи можуть тільки співробітники правоохоронних органів.

У метрополітені кажуть, що порушників маскового режиму у вагонах метро досить багато.

«Ми не фіксуємо ці порушення, але вони є. Люди знімають маски у вагонах, скаржачись, що їм жарко або вони погано почуваються. Але масковий режим – це рішення, яке ухвалено на рівні Кабміну, і ми його повинні дотримуватися. Уже в найближчі дні почнуться спільні з правоохоронцями перевірки у вагонах метро», – додають в Київському метрополітені.

Як повідомили «Сьогодні» в управлінні поліції метрополітену ГУ НП Києва, з дня відновлення роботи Київського метрополітену, а саме з 25 травня, у них зареєстровано 10 повідомлень про перебування пасажирів на територію столичної підземки без захисних масок.

«За цей проміжок часу було складено три адміністративні матеріали за статтею 44-3 КУпАП – порушення правил карантину. На території столичного метрополітену розміщені агітаційні матеріали, ведуться оголошення на станціях і у вагонах поїздів за допомогою гучномовців щодо дотримання пасажирами карантинних заходів і обов'язкового перебування на території метро в засобах індивідуального захисту», – повідомив начальник управління поліції столичного метрополітену Михайло Никонов.

Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.

Читайте також: