Карантинні свята: Київ підготував для дітей заходи в онлайн-форматі

Під час канікул на дітей чекють святкові конкурси, квести та майстер-класи

У столичних школярів тривають зимові канікули

На час зимових канікул влада Києва підготувала для столичних школярів чимало святкових заходів в онлайн-форматі. Про це київський міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Із 25 грудня у столичних школярів розпочалися зимові канікули. Триватимуть вони до 11 січня. А після цього, під час локдауну, заклади освіти працюватимуть у дистанційному форматі. Дитячі садочки ж працюють і продовжать працювати у звичайному режимі, – сказав Кличко. – Зазначу, що на час новорічно-різдвяних канікул місто підготувало для школярів чимало цікавих заходів в онлайн-форматі. На дітей та їх батьків очікують святкові конкурси, квести та майстер-класи зі створення іграшок і подарунків власноруч. І багато іншого».

Він зазначив, що з інформацією про ці заходи можна ознайомитися на сайті Департаменту освіти КМДА.

«Я бажаю всім школярам казкових і головне – безпечних канікул! І звертаюся до батьків самим дотримуватися елементарних правил безпеки та пояснювати це дітям. І коли ви відвідуєте святкові локації в місті, і в транспорті, в публічних місцях», – наголосив Кличко.

Як відомо, з 25 грудня у школах Києва розпочалися зимові канікули.

Після зимових канікул, з 11 січня 2021 року, заклади освіти Києва розпочинають роботу в дистанційному форматі. У звичайному режимі залишаються працювати лише дитячі садочки. Департамент освіти і науки КМДА оновив рекомендації щодо роботи закладів освіти столиці під час локдауну.

Раніше Міносвіти оприлюднило рекомендації для шкіл щодо роботи у січні.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

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