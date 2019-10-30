На Вінниччині чоловік здійснив розбійний напад на пенсіонерку



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12 років ув’язнення загрожує жителю Калинівського району

28 жовтня у Калинівському районі місцеві жителі на місці вчинення злочину затримали зловмисника, який вчинив розбійний напад на 77-річну пенсіонерку. Крик про допомогу потерпілої почули односельці. У її будинку люди затримали нападника та викликали поліцію.

Близько 15.40 до поліції надійшло повідомлення, що в селі Гущинці місцевий житель вчинив розбійний напад на пенсіонерку. Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Як розповів начальник Калинівського відділу поліції Петро Скічко, слідчо-оперативною групою на місці події було встановлено, що 27-річний місцевий житель зайшов до будинку потерпілої та попросив напитися води. Коли літня господарка відвернулась за чашкою, чоловік накинувся на неї ззаду та почав душити, при цьому вимагаючи відати йому заощадження. На крик потерпілої збіглись односельці, затримали нападника та викликали поліцію.

Правопорушником виявися місцевий житель, неодноразово судимий за вчинення крадіжок. Він затриманий у процесуальному порядку та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідством розпочато кримінальне провадження ч.3 ст. 187 ККУ (розбій), за що передбачено до 12 років позбавлення волі.