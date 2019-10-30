Посеред вулиці у Києві невідомий встромив чоловіку ніж у спину



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Потерпілий і його супутник не змогли описати поліцейським нападника Фото: Інформатор

Потерпілий був екстрено госпіталізований із проникаючим пораненням спини

Сьогодні, 30 жовтня, на вулиці Солом'янській, 28 у Києві з незрозумілих причин чоловік отримав ножове поранення в спину. Потерпілий і його супутник не змогли пояснити поліцейським, що сталося.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 9:15. Про це повідомляє Інформатор.

Двоє чоловіків перебували в стані алкогольного сп'яніння. Вони йшли по вулиці і в якийсь момент одному з них нанесли удар в спину. Потерпілий отримав проникаюче поранення і був екстрено госпіталізований.

Більш конкретної інформації про те, що сталося, поліцейські з'ясувати не змогли. Також потерпілий зі своїм другом не змогли описати нападника, так як були п'яні.

На місці працювали правоохоронці. Деталі події встановлюються.