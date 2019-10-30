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    Посеред вулиці у Києві невідомий встромив чоловіку ніж у спину

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    Потерпілий і його супутник не змогли описати поліцейським нападника - Посеред вулиці у Києві невідомий встромив чоловіку ніж у спину
    Потерпілий і його супутник не змогли описати поліцейським нападника
    Фото: Інформатор

    Потерпілий був екстрено госпіталізований із проникаючим пораненням спини

    Сьогодні, 30 жовтня, на вулиці Солом'янській, 28 у Києві з незрозумілих причин чоловік отримав ножове поранення в спину. Потерпілий і його супутник не змогли пояснити поліцейським, що сталося.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 9:15. Про це повідомляє Інформатор.

    Двоє чоловіків перебували в стані алкогольного сп'яніння. Вони йшли по вулиці і в якийсь момент одному з них нанесли удар в спину. Потерпілий отримав проникаюче поранення і був екстрено госпіталізований.

    Більш конкретної інформації про те, що сталося, поліцейські з'ясувати не змогли. Також потерпілий зі своїм другом не змогли описати нападника, так як були п'яні.

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    Посеред вулиці у Києві невідомий встромив чоловіку ніж у спину
    Посеред вулиці у Києві невідомий встромив чоловіку ніж у спину
    Посеред вулиці у Києві невідомий встромив чоловіку ніж у спину
    Фото: Інформатор

    На місці працювали правоохоронці. Деталі події встановлюються.

    Національна поліція України Київ кримінал напад чоловік
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