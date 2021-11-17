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    Керівник оборонного підприємства на Київщині попався на хабарі (фото)

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    16 листопада на підставі отриманих доказів слідчі повідомили посадовцю про підозру в хабарництві - Керівник оборонного підприємства на Київщині попався на хабарі (фото)
    16 листопада на підставі отриманих доказів слідчі повідомили посадовцю про підозру в хабарництві
    фото: Нацполіція

    Посадовець вимагав 40 тис. грн хабара за оренду приміщень підприємства

    Оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями викрили протиправну діяльність заступника директора державного підприємства оборонного відомства. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

    Як встановили поліцейські, посадовець налагодив корупційний механізм додаткового заробітку. Він за певну винагороду надавав в оренду приміщення та майно у користування без його відповідного оформлення пзазаниженою вартістю або маскуючи такі операції під надання якихось послуг, наприклад, – зберігання майна.

    Так, за надання в оренду приміщення без належного оформлення один з керівників держпідприємства вимагав 40 тис. грн неправомірної вигоди. Кошти отримував у кілька етапів: першу половину отримав у середині вересня цього року, другу – 26 жовтня.

    16 листопада на підставі отриманих доказів слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 1 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

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    Керівник оборонного підприємства на Київщині попався на хабарі (фото)
    Керівник оборонного підприємства на Київщині попався на хабарі (фото)
    Керівник оборонного підприємства на Київщині попався на хабарі (фото)
    фото: Нацполіція

    Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

    Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

    Теги: Національна поліція України прокуратура кримінал корупція в Україні хабар Київщина
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    Керівник оборонного підприємства на Київщині попався на хабарі (фото)