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У Харкові помер чоловік після затримання поліцією: реакція правоохоронців

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Харкові помер чоловік після затримання поліцією: реакція правоохоронців
Поліція відреагувала на повідомлення про смерть чоловіка
фото з відкритих джерел

Поліція спростовувала факт про смерть чоловіка

Мережею поширилась інформація про те, що у центрі Харкова помер чоловік після того, як його затримали правоохоронці. Поліція Харківської області відреагувала на повідомлення, передає «Главком».

Повідомляється, що чоловіка на вулиці зупинили правоохоронці для перевірки документів. Чоловік поскаржився на проблеми зі здоров'ям та показав документи, але поліція не відпускала його.

Зазначено, що у чоловіка стався епілептичний напад і ніби після цього він помер.

Однак поліція спростовує цей факт. Правоохоронці розповіли, що в Київському районі міста патрульні зупинили 43-річного мешканця. Під час перевірки було встановлено, що він перебуває в розшуку ТЦК та СП.

Під час спілкування з правохоронцями у чоловіка стався епілептичний напад. Тоді ж патрульні викликали медиків, які доставили його до лікарні. Після стабілізації стану чоловіка відпустили додому.

Нагадаємо, співробітники кіберполіції викрили у Харківській області угруповання псевдоцілителів, які виманили у своїх «клієнтів» майже три мільйони гривень.

Раніше ми писали, що у Харкові стався конфлікт між військовими ТЦК та цивільними чоловіками. Працівник ТЦК застосував травматичну зброю проти чоловіка з кастетом. 

До слова, 12 лютого у Харкові на території районного територіальний центру комплектування та соціальної підтримки здійснено напад на військовослужбовця Збройних Сил України. Зловмисника затримали правоохоронці. 

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Теги: смерть документи поліція Харків

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