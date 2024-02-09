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Що таке військово-обліковий документ та хто може його вимагати: роз'яснення юриста

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Що таке військово-обліковий документ та хто може його вимагати: роз'яснення юриста
Чоловіків призовного віку хочуть зобов'язати мати при собі військово-обліковий документ
фото з відкритих джерел

Юрист стверджує, що у проєкті нового закону про мобілізацію затвердили норму, яка існувала вже тривалий час

У проєкті нового закону про мобілізацію йдеться про те, що чоловіки призовного віку будуть зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з нього. Про те, що це за документ та може просити його пред'явити, в інтерв'ю РБК розповів юрист Сергій Савинський.

За його словами, наразі військово-обліковий документ – це військовий квиток чи посвідчення військовозобов'язаного.

«Ця норма формалізувала ту вимогу, яка тривалий час уже була. Тих чоловіків, які не є дипломатами й військовими та які перетинали кордон, запитують військово-обліковий документ», – розповів юрист.

Савинський додав, якщо в цьому документі зазначено про відстрочку на підставі стану здоров'я, прикордонники уточнюють це у військкоматі. За його словами, хоча про військово-обліковий документ не йшлося в законодавстві, формально він все одно був потрібен.

«У мене був кричущий випадок. 30-річний син мого клієнта – особа з інвалідністю з дитинства, психічні розлади, визнаний недієздатним, виключений з військового обліку з 17 років. Вони приїхали на прикордонний пункт пропуску, але прикордонники сказали, що немає військово-облікового документа, ідіть на ВЛК», – пригадує юрист.

Сергій Савинський наголосив, що лише після того, як хлопець показав військово-обліковий документ, де зазначена його непридатність, його пропустили за кордон. Юрист додав, що у проєкті нового закону про мобілізацію «де-юре відобразили те, що де-факто вже було тривалий час».

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. 

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у понеділок, 5 лютого, визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

Читайте також: Новий законопроєкт про мобілізацію: що нардепи ухвалили у першому читанні

Теги: законопроєкт військовозобов'язаний мобілізація

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