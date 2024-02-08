Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч

Унаслідок нічної атаки дронами в двох містах є пошкодження

У ніч на 8 лютого російські війська атакували Україну безпілотниками. Вибухи лунали в Одесі та Миколаєві. Сенат США провалив голосування за допомогу Україні, проте у четвер повторно перегляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, але вже без міграційної реформи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 8 лютого, щоб ви були в курсі подій.

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Атака на Одесу

У ніч на 8 лютого в Одесі пролунали вибухи. Місто опинилося під атакою ударних дронів, унаслідок якої є пошкодження цивільної інфраструктури.

Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано.

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На щастя, без загиблих та постраждалих. Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей.

Ворог атакував Миколаїв

У ніч на 8 лютого в Миколаєві пролунала серія вибухів. У місті зафіксовано влучання. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Перші звуки вибухів у місті пролунали близько 01:10. Попередньо, в місті пролунало щонайменше п'ять вибухів у різних районах.

«Миколаївці, тримаємось! Тримаємо зв'язок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки – зранку. До відбою будьте подалі від вікон», – написав мер.

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Згодом він додав, що є займання у приватному секторі.

Нова блокада на польсько-українському кордоні: митники розкрили деталі

Державна митна служба України підтвердила, що польські фермери планують розпочати страйк на окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні вранці 9 лютого.

Зазначається, що блокування пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин» за допомогою сільськогосподарської техніки має розпочатися об 11:00 за київським часом у п'ятницю. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року.

Протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та лише по одній вантажівці в обох напрямках протягом години. Також обіцяють здійснювати безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею – інформація зʼясовується. Для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації.

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Сенат США провалив голосування за допомогу Україні

Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні. Про це стало відомо з трансляції засідання верхньої палати американського Конгресу.

У Сенаті не знайшлося достатньо голосів для підтримки компромісного законопроєкту, який декілька місяців розроблявся представниками Білого дому, демократами та республіканцями.

Проти прискореного подальшого розгляду законопроєкту, висловилось 50 американських сенаторів. Так, законопроєкт не набрав потрібних 60 голосів.

Сенат перегляне законопроєкт про допомогу Україні

Сенат США у четвер, 8 лютого, повторно перегляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, але вже без міграційної реформи. Про це розповіла посол України у США Оксана Маркарова.

За її словами, великий пакет, що включає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та міграційну реформу, очікувано не було підтримано через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.

Сенат підтримав процедурне рішення, яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляд по суті «чистого» законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи. Для цього потрібно буде 60 голосів.

Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті у четвер о 19:00 (за Києвом).

Білий дім прокоментував інтерв’ю Карлсона з Путіним

Білий дім вважає непотрібним інтерв’ю Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону, адже факт агресії Росії проти України є очевидним. Про це сказав координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

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Представник Білого дому зазначив, що нікому не потрібне ще одне інтерв’ю з Путіним, щоб зрозуміти його жорстокість.

«Для всіх мають бути дуже очевидними дії Путіна в Україні та фіктивні, абсолютно фальшиві й безглузді причини, якими він намагався це виправдати», – зауважив Кірбі.