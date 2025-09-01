Хто захопив землі біля Дніпра? Держаудитслужба оприлюднила результати перевірки Українки під Києвом

Ділянки розташовані на прибережних захисних смугах, будь-яке будівництво на них заборонено, але там тепер елітні будинки з парканами та перекритим проїздом…

Фахівці Державної аудиторської служби України у результаті перевірки Української міської територіальної громади, що неподалік від Києва, виявили численні порушення, зокрема, незаконну забудову земель водного фонду, втрати місцевого бюджету та самостійне нарахування собі премій міським головою. Про це в інтерв'ю «Глввкому» повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

За словами керівниці Держаудитслужби, Українська міська територіальна громада, що межує із усім відомим урочищем «Конча-Заспа», надала фізичним особам в оренду на 49 років земельні ділянки водного фонду для сінокосіння в селі Плюти. «Можливо, там хтось колись один раз сіно й скосив. Але, попри те, що ці ділянки розташовані на прибережних захисних смугах річок і будь-яке будівництво на них заборонено, аудитори виявили там елітні будинки з неприступними парканами та перекритим проїздом», – зазначила Басалаєва.

Ще одна ділянка в гектар землі «під сінокосіння» в тій же Українці передана одному із громадян, і, як зазначає чиновниця, на ній тепер триває будівництво житлового комплексу Stugna Residence.

На цьому прикладі історія із безконтрольною забудовою земель цієї громади не завершується. За словами глави Держаудитслужби проблема в тому, що ще з 2021 року триває процедура виготовлення, узгодження, обговорення та затвердження змін до генерального плану села Плюти, що входить до складу цієї громади. «Внесені зміни до генплану не підтримують місцеві депутати. Такі маніпуляції лише сприяють незаконній забудові та призводять до втрат доходів місцевого бюджету від податку на нерухоме майно, оренди землі, інших місцевих податків і зборів», – наголошує очільниця Держаудитслужби.

Під час перевірки також з’ясувалося, що міський голова Української громади виплатив собі премій на суму понад 500 тис. грн на підставі власних розпоряджень, тоді як такі виплати мають затверджуватися рішенням сесії міської ради. За даними керівниці Держаудитслужби, ці кошти були повернуті до бюджету громади під час ревізії.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом про розірвання договору оренди на земельну ділянку площею майже 4 га, виділену рішенням Київради для будівництва житлового комплексу. Йдеться про землю неподалік кільцевої дороги міста Бровари у Дніпровському районі Києва. Крім того, прокуратура просить суд стягнути з орендаря майже 400 тис. грн несплаченої орендної плати. Слідчі прокуратури встановили, що товариство вперше отримало зазначену земельну ділянку в оренду у 2008 році, втім так і не розпочало будівельні роботи. У 2021 році Київрада поновила договір оренди на землю.

До слова, Дарницька окружна прокуратура міста Києва забезпечила примусове виконання рішення суду, яким на користь держави конфісковано дві земельні ділянки громадян РФ. Як зазначили у повідомленні, йдеться про дві земельні ділянки у Дарницькому районі, призначені для садівництва та ведення особистого підсобного господарства, власниками яких були громадяни країни-агресора.