Головна Київ Новини
search button user button menu button

Хто захопив землі біля Дніпра? Держаудитслужба оприлюднила результати перевірки Українки під Києвом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Хто захопив землі біля Дніпра? Держаудитслужба оприлюднила результати перевірки Українки під Києвом
Житловий комплекс Stugna Residence, який будується на землі «під сінокосіння» в Українці
фото: dom.ria.com

Ділянки розташовані на прибережних захисних смугах, будь-яке будівництво на них заборонено, але там тепер елітні будинки з парканами та перекритим проїздом…

Фахівці Державної аудиторської служби України у результаті перевірки Української міської територіальної громади, що неподалік від Києва, виявили численні порушення, зокрема, незаконну забудову земель водного фонду, втрати місцевого бюджету та самостійне нарахування собі премій міським головою. Про це в інтерв'ю «Глввкому» повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

За словами керівниці Держаудитслужби, Українська міська територіальна громада, що межує із усім відомим урочищем «Конча-Заспа», надала фізичним особам в оренду на 49 років земельні ділянки водного фонду для сінокосіння в селі Плюти. «Можливо, там хтось колись один раз сіно й скосив. Але, попри те, що ці ділянки розташовані на прибережних захисних смугах річок і будь-яке будівництво на них заборонено, аудитори виявили там елітні будинки з неприступними парканами та перекритим проїздом», – зазначила Басалаєва.

Ще одна ділянка в гектар землі «під сінокосіння» в тій же Українці передана одному із громадян, і, як зазначає чиновниця, на ній тепер триває будівництво житлового комплексу Stugna Residence.

На цьому прикладі історія із безконтрольною забудовою земель цієї громади не завершується. За словами глави Держаудитслужби проблема в тому, що ще з 2021 року триває процедура виготовлення, узгодження, обговорення та затвердження змін до генерального плану села Плюти, що входить до складу цієї громади. «Внесені зміни до генплану не підтримують місцеві депутати. Такі маніпуляції лише сприяють незаконній забудові та призводять до втрат доходів місцевого бюджету від податку на нерухоме майно, оренди землі, інших місцевих податків і зборів», – наголошує очільниця Держаудитслужби.

Під час перевірки також з’ясувалося, що міський голова Української громади виплатив собі премій на суму понад 500 тис. грн на підставі власних розпоряджень, тоді як такі виплати мають затверджуватися рішенням сесії міської ради. За даними керівниці Держаудитслужби, ці кошти були повернуті до бюджету громади під час ревізії.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом про розірвання договору оренди на земельну ділянку площею майже 4 га, виділену рішенням Київради для будівництва житлового комплексу. Йдеться про землю неподалік кільцевої дороги міста Бровари у Дніпровському районі Києва. Крім того, прокуратура просить суд стягнути з орендаря майже 400 тис. грн несплаченої орендної плати. Слідчі прокуратури встановили, що товариство вперше отримало зазначену земельну ділянку в оренду у 2008 році, втім так і не розпочало будівельні роботи. У 2021 році Київрада поновила договір оренди на землю.

До слова, Дарницька окружна прокуратура міста Києва забезпечила примусове виконання рішення суду, яким на користь держави конфісковано дві земельні ділянки громадян РФ. Як зазначили у повідомленні, йдеться про дві земельні ділянки у Дарницькому районі, призначені для садівництва та ведення особистого підсобного господарства, власниками яких були громадяни країни-агресора. 

Читайте також:

Теги: Дніпро будівництво Держаудитслужба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрюваною виявилась 29-річна наркозалежна з Вінниці
Готувала теракт у центрі Дніпра. СБУ затримала російську агентку
4 серпня, 15:13
Головні новини ночі проти 7 серпня
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
7 серпня, 05:50
Новий матеріал вчені назвали «фотонно-структурованим цементом»
Науковці створили цемент, який охолоджує будівлі 
22 серпня, 10:01
Керуюча компанія ЖК також завезла будівельні плити для того, щоб перегородити прохід
Кияни вже відпочивають на набережній біля ЖК River Stone (відео)
23 серпня, 22:28
Басалаєва: Європейський інвестиційний банк має дуже жорсткі правила
Боротьба з розкраданням державних коштів. Глава Держаудитслужби розказала, що думають європейці про Україну
28 серпня, 09:11
Басалаєва: Український бізнес має переформувати свої процеси більш відповідально, коли використовує бюджетні кошти
«Ми змушені будемо робити це». Глава Держаудитслужби попередила бізнес, який освоює європейські кошти
28 серпня, 11:56
Вид на річку Сіанг в окрузі Сіанг, Аруначал-Прадеш
Назріває конфлікт через воду? Нова мегагребля Китаю викликає побоювання в Індії
26 серпня, 09:44
Німеччина робить ставку на збірні конструкції у будівництві
Німеччина повертається до будівництва «панельок»
29 серпня, 10:12
Наслідки атаки по Дніпру
У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти
30 серпня, 07:51

Новини

Хто захопив землі біля Дніпра? Держаудитслужба оприлюднила результати перевірки Українки під Києвом
Хто захопив землі біля Дніпра? Держаудитслужба оприлюднила результати перевірки Українки під Києвом
Під час реставрації Будинку вчителя виявлено автентичні елементи (фото)
Під час реставрації Будинку вчителя виявлено автентичні елементи (фото)
Суд відновив справу Китаєво
Суд відновив справу Китаєво
У Києві після тривалих погоджень затверджено правила для малих суден
У Києві після тривалих погоджень затверджено правила для малих суден
Рух на мосту через Десенку від 1 вересня здійснюється двома смугами
Рух на мосту через Десенку від 1 вересня здійснюється двома смугами
У Києві може з'явитися вулиця Андрія Парубія: зареєстровано петицію
У Києві може з'явитися вулиця Андрія Парубія: зареєстровано петицію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
65K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
51K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
19K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
15K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

Новини

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Сьогодні, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua