Назріває конфлікт через воду? Нова мегагребля Китаю викликає побоювання в Індії

Нова мегагребля Китаю викликає побоювання щодо водної кризи в Індії

Індія побоюється, що запланована китайська мегагребля в Тибеті може зменшити стік води в одній з найбільших річок на 85% у посушливий сезон. Це спонукало Делі прискорити плани будівництва власної греблі, щоб мінімізувати потенційні ризики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Індія побоюється, що масштабне будівництво греблі Китаєм на річці Ярлунг Цангпо в Тибеті може призвести до значної нестачі води в індійській річці Брахмапутра, що живить понад 100 млн людей.

Уряд Індії розглядав проєкти з контролю стоку води з льодовика Ангсі ще з 2000-х років. Однак ці плани зустріли сильний опір з боку місцевих жителів штату Аруначал-Прадеш, які бояться, що їхні села будуть затоплені.

У грудні Китай оголосив про намір побудувати найбільшу у світі гідроелектростанцію на річці Ярлунг Цангбо, яка в Індії відома як Сіанг і Брахмапутра. Це викликало побоювання в Нью-Делі, що Китай може використовувати контроль над річкою як стратегічну зброю.

Проєкт Індії та місцевий опір

Для протидії Китайському проєкту Індія прискорює будівництво власної греблі, Сянгської багатофункціональної дамби (Upper Siang Multipurpose Storage Dam), яка має стати найбільшою в країні. У травні компанія NHPC доставила обладнання для досліджень під охороною поліції, що призвело до сутичок з місцевим населенням. У відповідь на це місцеві жителі пошкодили техніку, знищили міст і розграбували намети поліції.

Чиновники також проводили наради щодо прискорення будівництва, зокрема на чолі з прем'єром Нарендрою Моді у липні.

В аналізі індійського уряду наголошується, що китайська гребля дозволить Пекіну відводити до 40 млрд кубометрів води щорічно – понад третину річного стоку на ключовій прикордонній ділянці. Найбільший удар припаде на сухий сезон, коли ґрунти Індії стають посушливими.

Верхня Сянгська гребля зможе пом'якшити цей ефект завдяки сховищу на 14 млрд кубометрів. Це дозволить Індії підтримувати подачу води у сухий сезон. За підрахунками, у місті Гувахаті, залежному від аграрного виробництва та промисловості, водопостачання скоротиться на 11% замість 25%, якщо дамбу не збудувати.

Проєкт також може захистити від можливих спроб Китаю скинути надмірні обсяги води, які могли б спричинити катастрофічні паводки. За даними джерел, щонайменше 16 сіл, де проживає близько 10 тис осіб, можуть опинитися в зоні затоплення.

Проблеми безпеки та геополітика

Представник МЗС Китаю заявив, що гідроенергетичні проєкти «пройшли ретельні наукові дослідження безпеки та захисту довкілля і не матимуть негативного впливу на водні ресурси, екологію чи геологію країн, розташованих нижче за течією». У той же час Індія офіційно висловила стурбованість. Міністр закордонних справ Субраманіям Джайшанкар порушив це питання під час зустрічі з колегою з КНР 18 серпня.

Експерти також висловлюють серйозні побоювання щодо сейсмічної активності в регіоні. Саянангшу Модак, експерт з індійсько-китайських водних відносин з Університету Арізони, наголосив, що будівництво гребель у зонах високої сейсмічності може посилити ризики зсувів, селевих потоків і проривів льодовикових озер. «Це дуже обґрунтована проблема, і Індія повинна співпрацювати з Китаєм», – сказав він.

Нагадаємо, у четвер, 14 серпня, в індійському Кашмірі щонайменше 46 людей загинули та понад 200 зникли безвісти внаслідок раптової сильної зливи. Ця катастрофа стала другою подібною трагедією в Гімалаях за трохи більше ніж тиждень.