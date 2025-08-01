У Дарницькому районі конфісковано дві земельні ділянки, що належали громадянам РФ

Земельні ділянки були призначені для садівництва та ведення особистого підсобного господарства, власниками яких були громадяни країни-агресора

Дарницька окружна прокуратура міста Києва забезпечила примусове виконання рішення суду, яким на користь держави конфісковано дві земельні ділянки громадян РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прессулжбу Київської міської прокуратури.

Як зазначили у повідомленні, йдеться про дві земельні ділянки у Дарницькому районі, призначені для садівництва та ведення особистого підсобного господарства, власниками яких були громадяни країни-агресора.

«Окружна прокуратура звернулась до суду з позовами в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у місті Києві та Київській області та просила припинити право власності громадян РФ на земельні ділянки шляхом їх конфіскації на користь держави», – йдеться у дописі.

Рішенням Дарницького районного суду міста Києва позов прокуратури задоволено.

Нагадаємо, в Україні 26 750 земельних ділянок перебувають в оренді та 1002 – у власності компаній, які мають хоча б одного власника-резидента РФ. Загальна площа сільськогосподарських земель в Україні становить понад 42 млн гектарів. Таким чином, площа ділянок, що орендуються або належать таким компаніям, становить близько 0,5%

Раніше повідомлялося, що Держлісгоспи Польщі вимагають від посольства Росії звільнити базу відпочинку у Скуб'янці на Зегжинському водосховищі. У відомстві зазначили, що росіяни не дотрималися усіх умов землекористування. З лютого на рахунок Яблонського лісництва, яке є стороною договору, перестали надходити 12 тисяч злотих орендної плати.