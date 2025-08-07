Головна Країна Події в Україні
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
Головні новини ночі проти 7 серпня
фото: Білий дім

Наслідки атак уточнюються

Президент США Дональд Трамп та державний секретар США Марко Рубіо зробили декілька заяв про російсько-українську війну, на Чернігівщині та Дніпропетровщині пролунали вибухи.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 7 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Заяви Трампа

Дональд Трамп заговорив про високу можливість вже його особистої зустрічі з російським диктатором. 

Американський лідер повторив, що переговори з росіянами пройшли дуже добре та зазначив, що існує велика ймовірність, що зустріч із Путіним відбудеться дуже скоро.

Поки місце зустрічі, зі слів Трампа, не визначено. При цьому він наголосив, що не називав би ситуацію проривом, оскільки було пророблено багато роботи і ще багато залишається.

Трамп заявив, що планує запровадити ще більше вторинних санкцій.

«Ми вже запровадили вторинні мита проти Індії – і це лише початок. Світ побачить ще набагато більше санкцій проти країн, які закуповують російську нафту», – сказав він.

Крім того, Дональд Трамп не виключив запровадження додаткових тарифів проти Китаю через його торгівлю з Росією.

Заяви Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тільки на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Штати зрозуміли, що саме Росія хотіла б, щоб завершити війну.

Держсекретар каже, що треба зблизити російську та українську позиції настільки, щоб президент США Дональд Трамп «міг долучитися й завершити це».

Рубіо заявив, що «багато чого має відбутися», перш ніж президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Атака на українські міста

У ніч на 7 серпня російська окупаційна армія здійснила атаку ударних дронів на Чернігівщину. Близько 01:30 відбулись влучання ворожих БпЛА. Він зазначив, що влучання зафіксовані у місті Корюківка.

На місці влучань працюють всі відповідні служби. За попередніми даними, обійшлось без жертв та постраждалих.

Наслідки атаки уточнюються.

Зауважимо, у ніч на 7 серпня Кривий Ріг опинився під атакою ворожих безпілотників. 

Повітряні Сили України повідомляли про загрозу застосування ворогом БпЛА. Згодом місцеві пабілки повідомили, що у місті пролунала серія потужних вибухів.

Інформацію підтвердив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Триває шахедна атака на місто. Серія вибухів», – повідомив Вілкул.

За повідомленням місцевих каналів, у місті видніються пожежі та здіймається дим на місцях влучань. Наразі влада не повідомляла про наслідки обстрілу.

Нагадаємо, цієї ночі на Дніпропетровщині пролунала серія потужних вибухів. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив атаку дронів та повідомив, що у місті Дніпро гучно.

Лисак закликав мешканців пройти до укриття. Наразі моніторингові канали повідомляють, що в регіоні виникли численні пожежі після атаки дронів.

