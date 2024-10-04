Проблеми в роботі Telegram пов'язані із загостренням ситуації на Близькому Сході

Через нещодавні події на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, Лівані та Ірані, Telegram зіткнувся з безпрецедентними навантаженнями на застосунок. Про це повідомила пресслужба месенджера.

«В останні кілька днів деякі користувачі могли зіткнутися з тимчасовими проблемами підключення і труднощами доступу до медіа. Завдяки зусиллям нашої технічної команди всі проблеми тепер повністю вирішені», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 жовтня у месенджері Telegram знову стався збій. Користувачі скаржилися на повільне завантаження та надсилання повідомлень.

Як повідомлялося, ввечері у вівторок, 1 жовтня, у роботі месенджера Telegram теж було зафіксовано збій. Користувачі скаржилися на повільне завантаження й надсилання повідомлень. Зокрема, збій стосувався зниження швидкості завантаження повідомлень та фото. Також із затримкою надсилалися повідомлення у чатах та групах.

Як відомо, Ізраїль розглядає варіанти відповіді на ракетну атаку Ірану. Однак удари по ядерних об'єктах Ірану наразі не плануються.

Раніше Армія оборони Ізраїлю завдала удару по району міста Тулькарм на Західному березі річки Йордан, в результаті якого було ліквідовано Захи Ясера Абд ар-Разека Уфі, керівника терористичної мережі «Хамас» у цьому місті.

Також президент США Джо Байден заявив, що не очікує ескалації конфлікту на Близькому Сході до великої війни.

До слова, Росія прагне скористатися загостренням конфлікту на Близькому Сході для просування міжнародних структур, де вона відіграє домінуючу роль, зокрема у рамках створення так званої «євразійської архітектури безпеки».