Киянин став жертвою розбійного нападу після онлайн-знайомства з юнаком

Створивши фейковий акаунт в одному з месенджерів, юнак домовився про зустріч із киянином у його квартирі

У Києві поліцейські затримали трьох молодиків, які організували розбійний напад на 28-річного киянина. Чоловік познайомився у месенджері з юнаком і запросив його до себе. Увійшовши до квартири, хлопець впустив своїх спільників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва та міську прокуратуру.

Як повідомили у поліції, увійшовши до помешкання, зловмисники повалили господаря на підлогу, зв’язали йому руки пластиковими стяжками та побили. Під тиском чоловік надав дані для доступу до онлайн-банкінгу. Отримавши логін і пароль, нападники збільшили кредитний ліміт його картки та переказали понад 180 тис. грн на інші рахунки. Крім того, нападники забрали золотий ланцюжок, документи на нерухомість та інші цінні речі власника квартири.

Речовий доказ фото: поліція Києва/Facebook

Оперативники карного розшуку спільно з аналітиками кримінального аналізу швидковстановили особи нападників. Ними виявилися троє місцевих мешканців віком 17, 18 та 21 рік. Під час затримання у наймолодшого правоохоронці вилучили банківські картки потерпілого.

Нападниками виявилися троє жителів Голосіївського району віком 17, 18 та 21 рік фото: поліція Києва/Facebook

Нападникам загрожує від восьми до 15 років тюрми з конфіскацією майна фото: поліція Києва/Facebook

Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням в житло) та за ч. 1 ст. 357 (привласнення офіційного документу, вчинене з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

