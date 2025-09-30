Головна Київ Новини
Найдорожча оренда однокімнатної квартири у столиці. Що можна зняти за $1700

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Місячна вартість оренди ексклюзивної однокімнатної квартири у ЖК «Бульвар фонтанів» становить понад 70 тис. грн
фото: olx.ua

Елітне житло у центрі столиці вражає цінами

Київ є лідером серед найдорожчих регіонів України за вартістю оренди житла, де середня ціна однокімнатної квартири становить близько 19 тис. грн. Проте на ринку присутні пропозиції, ціна яких у рази перевищує цей показник. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на OLX.

Зокрема, в одному з найпрестижніших житлових комплексів столиці «Бульвар фонтанів» на вулиці Саперне поле виставлено на оренду ексклюзивну однокімнатну квартиру, місячна вартість якої сягає 70 139 грн. Це становить трохи більше двох середніх зарплат по Києву, яка на вересень 2025 року оцінюється у 30 тис. грн.

Повна автономність і панорамний вид

Елітне помешкання площею 57 кв. м розташоване на третьому поверсі в центрі ділової столиці та вирізняється авторським дизайнерським ремонтом у спокійних тонах.

Головною перевагою, згідно з оголошенням, є повна автономність при блекауті. Будинок обладнаний автономним електрогенератором та підключений до резервного живлення. Це гарантує мешканцям безперебійну роботу всіх життєво необхідних систем: ліфтів, опалення, водопостачання та інтернету навіть під час тривалих відключень світла.

Особливою окрасою є панорамний вид на фонтани комплексу.

Преміальне наповнення 

Квартира має функціональне роздільне планування, що включає простору кухню-вітальню площею 18 кв. м, окрему спальню, гардеробну та суміжний санвузол з душовою кабіною.

Просторе ліжко стоїть біля вікна майже на всю стіну, у яке видно сусідський будинок
Просторе ліжко стоїть біля вікна майже на всю стіну, у яке видно сусідський будинок
фото: платформа OLX
Кухня оснащена преміальною побутовою технікою
Кухня оснащена преміальною побутовою технікою
фото: платформа OLX
Квартира повністю мебльована
Квартира повністю мебльована
фото: платформа OLX
Ремонт у квартирі виконано у спокійних нейтральних тонах
Ремонт у квартирі виконано у спокійних нейтральних тонах
фото: платформа OLX
У квартирі є окрема гардеробна кімната
У квартирі є окрема гардеробна кімната
фото: платформа OLX
Санвузол у квартирі суміжний, але світлий і просторий
Санвузол у квартирі суміжний, але світлий і просторий
фото: платформа OLX

Ремонт виконаний з високоякісних матеріалів. Квартира повністю мебльована та оснащена преміальною побутовою технікою, включаючи систему «розумний будинок», посудомийну, пральну та сушильну машини. Також у квартирі є електрочайник, холодильник, фен, варильна панель, праска, мікрохвильова піч, мультиварка, духова шафа, плита, пилосос. Комфорт доповнюють панорамні вікна та підігрів підлоги.

Санвузол оснащений душовою кабіною
Санвузол оснащений душовою кабіною

Житловий комплекс пропонує високий рівень безпеки та комфорту:

  • Цілодобовий консьєрж-сервіс та охорона території.
  • Відеоспостереження та підземний/гостьовий паркінги.

Завдяки розташуванню, мешканцям доступна розвинена інфраструктура в радіусі 500 метрів: метро, супермаркети, ринок та ТРЦ, школа та дитсадок, аптеки, лікарня та поліклініка. У пішій доступності також дитячий майданчик, зелена зона та центр міста.

У місяць за таке помешкання доведеться викласти 70 139 грн, це трохи більше двох середніх зарплат у Києві, яка на вересень 2025 року становить 30 тис. грн. 

Середня зарплата у Києві станом на вересень 2025 року за даними сайту Work.ua
Середня зарплата у Києві станом на вересень 2025 року за даними сайту Work.ua
скриншот

«Бульвар Фонтанів» – житловий комплекс преміум-класу в центрі Печерського району поруч із метро «Палац Україна» за адресою вул. Саперне поле 3-5.

ЖК «Бульвар фонтанів»
ЖК «Бульвар фонтанів»
фото з відкритих джерел

Житловий комплекс налічує чотири будинки, в яких розташовано 800 квартир. Останні будинки введенні в експлуатацію у третьому кварталі 2019 року.

Фонтани розташовані вздовж будинків однією алеєю
Фонтани розташовані вздовж будинків однією алеєю
фото з відкритих джерел
Фонтани житлового комплексу ввечері
Фонтани житлового комплексу ввечері
фото з відкритих джерел

Раніше «Главком» показував економ-варіант однокімнатної квартири у Києві всього за 7 тис. грн на місяць. За таку ціну пропонується термінова оренда однокімнатної квартири біля станції метро «Червоний хутір» на лівому березі Києва.

Теги: Київ ціни квартира оренда

