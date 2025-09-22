Догляд за псевдохворими родичами «під ключ». Викрито чергову схему для ухилянтів

Жінка за гроші пропонувала послугу з оформлення догляду за псевдохворими родичами «під ключ»

Зловмисників поліція затримала у процесуальному порядку, їм вже повідомили про підозру

Оформити догляд за хворим родичем та уникнути мобілізації – саме таку схему викрили слідчі поліції Києва та оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Як зʼясувалося, підзаробити на військовозобов'язаних вирішила 43-річна жителька столиці, а щоби втілити план у реальність, залучила двох спільників – посадовців київських медзакладів.

«Зловмисниця за гроші пропонувала послугу з оформлення догляду за псевдохворими родичами «під ключ». Від «клієнтів» отримувала лише копії документів та особисті дані, які передавала своїм спільникам – лікарям», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці лікарі виготовляли усі довідки та висновки без проведення обов'язкових оглядів і досліджень. Внесені у висновок неправдиві відомості про наявність захворювань підтверджували необхідність постійного догляду за нібито хворим родичем.

Далі, за словами правоохоронців, готовий пакет медичних документів організаторка передавала «клієнту» в обмін на «винагороду» – $3,5 тис. Таким чином «замовник» міг уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон як супроводжуюча особа.

За місцем проживання та роботи спільників, підозрюваних у створенні незаконної схеми, були проведені санкціоновані обшуки фото: поліція Києва/Facebook

Поліцейські задокументували протиправні дії зловмисників. За місцем проживання та роботи спільників були проведені санкціоновані обшуки. Під час заходів виявили та вилучили: медичні документи з ознаками підробки, засоби зв’язку, чорнові записи, гроші та інші докази злочинних дій.

Зловмисників затримали у процесуальному порядку та вже повідомили про підозру. Залежно від розподілених ролей слідчі Оболонського управління поліції інкримінують їм ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну. Про це заявив народний депутат та голова Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Дмитро Наталуха. За його словами, відсутність економічного бронювання має суттєвий вплив на ринок.