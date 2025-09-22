Догляд за псевдохворими родичами «під ключ». Викрито чергову схему для ухилянтів
Зловмисників поліція затримала у процесуальному порядку, їм вже повідомили про підозру
Оформити догляд за хворим родичем та уникнути мобілізації – саме таку схему викрили слідчі поліції Києва та оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
Як зʼясувалося, підзаробити на військовозобов'язаних вирішила 43-річна жителька столиці, а щоби втілити план у реальність, залучила двох спільників – посадовців київських медзакладів.
«Зловмисниця за гроші пропонувала послугу з оформлення догляду за псевдохворими родичами «під ключ». Від «клієнтів» отримувала лише копії документів та особисті дані, які передавала своїм спільникам – лікарям», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці лікарі виготовляли усі довідки та висновки без проведення обов'язкових оглядів і досліджень. Внесені у висновок неправдиві відомості про наявність захворювань підтверджували необхідність постійного догляду за нібито хворим родичем.
Далі, за словами правоохоронців, готовий пакет медичних документів організаторка передавала «клієнту» в обмін на «винагороду» – $3,5 тис. Таким чином «замовник» міг уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон як супроводжуюча особа.
Поліцейські задокументували протиправні дії зловмисників. За місцем проживання та роботи спільників були проведені санкціоновані обшуки. Під час заходів виявили та вилучили: медичні документи з ознаками підробки, засоби зв’язку, чорнові записи, гроші та інші докази злочинних дій.
Зловмисників затримали у процесуальному порядку та вже повідомили про підозру. Залежно від розподілених ролей слідчі Оболонського управління поліції інкримінують їм ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує тюремне ув’язнення.
Нагадаємо, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну. Про це заявив народний депутат та голова Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Дмитро Наталуха. За його словами, відсутність економічного бронювання має суттєвий вплив на ринок.
