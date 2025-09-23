Головна Київ Новини
Прокуратура вимагає від Київради визначити межі заказника «Острів Жуків»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Тунель “Сталінського метро” на Жуковому острові
фото: Віталій Стельмах

У новому генплані Києва «Острів Жуків» досі не позначений як заповідна територія

Прокуратура через суд вимагає зобов’язати Київську міську раду та її виконавчі органи встановити межі ландшафтного заказника «Острів Жуків», позначити територію державними інформаційними та охоронними знаками і внести відповідні дані до Державного земельного кадастру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

У прокуратурі зазначають, що, незважаючи на численні заяви міської влади про необхідність закріплення меж заказника, відповідні заходи протягом 25 років так і не були здійснені. Через відсутність встановлених меж частина земель заказника незаконно передавалася у приватну власність під забудову. 

Хоча частину цих ділянок вдалося повернути до комунальної власності за позовами прокуратури, у новому генплані Києва «Острів Жуків» досі навіть не позначений як заповідна територія, що створює ризики незаконного розпорядження цими землями. 

Ландшафтний заказник «Острів Жуків» площею понад 1,6 тис. га був створений ще у 1999 році для збереження унікальних представників флори та фауни, занесених до Червоної книги України. Це одна з найбільших природоохоронних територій столиці, важлива для збереження біорізноманіття, формування Дніпровського екологічного коридору та рекреаційного розвитку Києва.

Заказник включає один із найбільших островів столиці, є важливим місцем рекреації та екологічної освіти. Його територія має мальовничий ландшафт та включає луки, болота, збережені післяльодовикові дюни (бархани). Численні протоки та річища острова, озера та заплавні території є цінними нерестовищами і мають велике значення для відтворення риб Канівського водосховища.

Нагадаємо, у 2018 році Київська обласна рада ухвалила рішення про створення нових природно-заповідних територій у регіоні.  

Так, на Київщині було створено три заповідники:

  • Чернечий ліс (Ходосівський ліс) - лісовий заказник площею 442 га (Києво- Святошинський район). Флора налічує близько 300 рідкісних видів.
  • Ландшафтний заказник «Хоцівський» площею 400 га (Переяслав-Хмельницький район). Територія є важлива для збереження флори та фауни, які віднесені до Червоної книги.
  • Ботанічна пам’ятка «Адоніс» площею 0,3 га (Обухівський район). На цій території гніздуються рідкісні птахи.

Природні заповідники України - це природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, покликані зберігати в природному стані типові або виняткові для даної ландшафтної зони природні комплекси з усією сукупністю їх компонентів, вивчати природні процеси і явища, що відбуваються в них, розробляти наукові засади охорони навколишнього середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Ділянки землі та водного простору, що належать до заповідників, вилучаються з господарського користування. Заповідник — вища форма охорони природних територій, природна лабораторія, де ведуться комплексні наукові дослідження. Заповідники є в кожному великому природному комплексі.

