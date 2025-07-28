На Київщині затримано рецидивіста за розбійний напад на жінку

За даними правоохоронців, нападником виявився уродженець Вінницької області, який раніше вже мав судимості

Інцидент стався в селі Коржі, поблизу залізничної станції

Поліцейські Київщини повідомили про підозру 32-річному чоловіку, який скоїв розбійний напад на 25-річну киянку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Інцидент стався в селі Коржі, поблизу залізничної станції. За словами потерпілої, нападник підійшов до неї ззаду, вдарив електрошокером в шию, через що жінка впала. Після цього чоловік потягнув її в бік лісосмуги, де намагався відібрати особисті речі. Проте жінці вдалося втекти.

Працівники Баришівського відділу поліції оперативно відреагували на повідомлення. Завдяки перегляду записів з камер відеоспостереження, опитуванню свідків та встановленню маршруту руху нападника, правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився уродженець Вінницької області, який раніше вже мав судимості.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом вчинення розбою в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України). Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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