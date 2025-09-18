Під час демонтажу паркувальних бар'єрів комунальникам спробували завадити... «жабки»

У Києві комунальники демонтували паркувальний бар’єр із нетиповим замком

На одній з прибудинкових територій на вулиці Покровській у Києві комунальні працівники під час демонтажу паркувальних бар'єрів, встановлених без дозвольних документів, стикнулись з нетиповим запірним пристроєм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київдемонтаж.

Паркувальні бар'єри, які змусили комунальників помізкувати фото: Київдемонтаж/Telegram

«Жабки еволюціонують, але це не допомагає», – йдеться у повідомленні.

Комунальники змогли розібратися з «жабками» фото: Київдемонтаж/Telegram

Повідомляється, що комунальникам довелось трохи поламати голову та попідбирати необхідні інструменти.

«Але коли працює КП «Київблагоустрій» результат може бути лише один – демонтаж. Тож черговий елемент благоустрою вирушає на майданчик тимчасового зберігання», – підсумували у дописі.

«Главком» знайшов схожу «жабку» у продажу. Виявляється, блокатор паркувального місця з дистанційним керуванням коштує майже 7,5 тис .грн. Зокрема, блокатор паркувального місця ZKTeco Plock 2 призначений для автоматичного контролю доступу до приватних паркувальних місць. Модель оснащена функцією автоматичного визначення автомобіля, управління здійснюється дистанційно або за допомогою датчика, що встановлюється в прикурювач.

Блокатор паркувального місця з дистанційним керуванням скриншот

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав доручення Департаменту муніципальної безпеки та Департаменту територіального контролю забезпечити постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови на предмет порушення правил паркування, до цього процесу також будуть залучені керуючі компанії, ОСББ і ЖБК.