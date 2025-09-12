Головна Київ Новини
search button user button menu button

В Україну прибув міністр закордонних справ Польщі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В Україну прибув міністр закордонних справ Польщі
Радослав Сікорський приїхав до столиці потягом, його зустрів очільник МЗС України та посол
фото: X/Андрій Сибіга

Очільник польського МЗС проведе переговори з українською владою про спільну безпеку країн

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Його візит відбувається на тлі нещодавньої атаки російських безпілотників на Польщу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника МЗС України Андрія Сибіги.

Як розповів очільник українського зовнішньополітичного відомства, політики проведуть переговори про спільну безпеку країн, вступ України до ЄС та НАТО, а також про тиск на Москву. Сибіга наголосив, що Україна та Польща «твердо стоять разом».

Раніше Сікорський провів переговори з Сибігою, під час яких вони обговорили можливість залучення авіації та ППО країн НАТО до перехоплення російських дронів над територією України. Сікорський підтвердив, що українська сторона знову порушила це питання. Він зазначив, що українці просять Польщу збивати російські безпілотники, які становлять пряму загрозу для польського кордону, навіть якщо вони перебувають над територією України.

Як повідомлялося, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

До слова, президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід. Він зробив цю заяву після того, як російські безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі.

Читайте також:

Теги: МЗС Андрій Сибіга Польща Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мер столиці заявив, що «відбулося фактично пограбування Києва»
Мер Києва заявив про пограбування
Вчора, 15:31
Київська кільцева електричка скасує низку рейсі
Київська кільцева електричка скасовує низку рейсів: усі зміни розкладу у вересні
10 вересня, 15:08
Польський премʼєр заявив, що «немає підстав вважати, що Польща опинилася у стані війни»
Польща застосовує четверту статтю НАТО через вторгнення російських дронів
10 вересня, 12:27
Ворог атакував Київ дронами
Атака на Київ: з'явились перші кадри наслідків
7 вересня, 04:48
Яна Шаповал загинула через російський удар
Удар по Києву 28 серпня: загинула Яна Шаповал, її чоловік і син борються за життя
29 серпня, 19:33
Наслідки ворожого обстрілу у Києві
Всеукраїнська Рада церков вийшла з заявою після масованої атаки РФ на Україну
28 серпня, 13:51
Причиною обмеження руху є проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій
Центр Києва буде перекрито: деталі від Управління державної охорони
22 серпня, 20:28
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
У Києві на вихідних 16-17 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
16 серпня, 07:02
У Польщі знайдено цікавий меч
У Польщі рибалка виловив із річки 700-річний меч
12 серпня, 17:03

Новини

В Україну прибув міністр закордонних справ Польщі
В Україну прибув міністр закордонних справ Польщі
Прогноз погоди у Києві на вихідні 13-14 вересня
Прогноз погоди у Києві на вихідні 13-14 вересня
У Київ приїхав британський принц Гаррі
У Київ приїхав британський принц Гаррі
У Києві знайдено задушеними жінку та її 14-річну доньку. Імовірний убивця скоїв самогубство
У Києві знайдено задушеними жінку та її 14-річну доньку. Імовірний убивця скоїв самогубство
Хаос на Драгоманова: через ремонт водії перетворили тротуар на проїжджу частину (фото)
Хаос на Драгоманова: через ремонт водії перетворили тротуар на проїжджу частину (фото)
Бізнесвумен Молчановій призначено 100 млн грн застави
Бізнесвумен Молчановій призначено 100 млн грн застави

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua