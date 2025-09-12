В Україну прибув міністр закордонних справ Польщі

Очільник польського МЗС проведе переговори з українською владою про спільну безпеку країн

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Його візит відбувається на тлі нещодавньої атаки російських безпілотників на Польщу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника МЗС України Андрія Сибіги.

Як розповів очільник українського зовнішньополітичного відомства, політики проведуть переговори про спільну безпеку країн, вступ України до ЄС та НАТО, а також про тиск на Москву. Сибіга наголосив, що Україна та Польща «твердо стоять разом».

Раніше Сікорський провів переговори з Сибігою, під час яких вони обговорили можливість залучення авіації та ППО країн НАТО до перехоплення російських дронів над територією України. Сікорський підтвердив, що українська сторона знову порушила це питання. Він зазначив, що українці просять Польщу збивати російські безпілотники, які становлять пряму загрозу для польського кордону, навіть якщо вони перебувають над територією України.

Як повідомлялося, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

До слова, президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід. Він зробив цю заяву після того, як російські безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі.