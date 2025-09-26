Головна Київ Новини
Стихійна парковка на Долобецькому острові перетворилася на парк (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Стихійна парковка на Долобецькому острові перетворилася на парк (фото)
Катальпа бігонієвидна – декоративне дерево, яке швидко адаптується до умов міського середовища та помірного клімату
фото: КМДА

Місцем озеленення було обрано  ділянку, яка раніше використовувалася як стихійна парковка

Сьогодні, 26 вересня, на Долобецькому острові в Києві відбулася акція з озеленення: волонтери висадили 44 молодих дерева. Захід пройшов у межах осіннього місячника з благоустрою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Ініціатива, підтримана профільними департаментами КМДА, була спрямована на створення нової зеленої зони на ділянці, яка раніше використовувалася як стихійна парковка. За словами директора Департаменту територіального контролю Києва Михайла Буділова, територію було попередньо очищено.

фото: КМДА

Місцем озеленення було обрано ділянку, яка раніше використовувалася як стихійна парковка. Наразі територію очищено, і замість автівок тут висадили 44 молодих дерева.

фото: КМДА
фото: КМДА

Для висадження обрали катальпу бігонієвидну – декоративне дерево, яке швидко адаптується до умов міського середовища та помірного клімату. Схему висадки підготувало КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району.

Акція стала прикладом спільних зусиль громадської організації «Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine», бізнесу та міських служб, які прагнуть покращити благоустрій столиці.

фото: КМДА
фото: КМДА

Нагадаємо, місячник з благоустрою у столиці триватиме до 31 жовтня. У цей час мешканців, організації та громади запрошують приєднуватися до прибирання, озеленення та впорядкування територій у своїх районах. 

Долобецький о́стрів – острів у заплаві Дніпра, розташований навпроти центральної частини Києва, омивається водами Чортория з заходу, Русанівської протоки зі сходу та Венеційської протоки з півдня. Разом із Венеційським островом входить до складу парку «Гідропарк». У Дніпровському районі Києва.

Нагадаємо, у київському парку Партизанської слави висадили сад за методом японського ботаніка Акіра Міявакі. Метод Міявакі – один із найефективніших способів відновлення лісів на виснажених землях. Технологія імітує природний процес формування лісу, забезпечуючи швидке зростання дерев і значне поглинання вуглецю.

Основний принцип Міявакі полягає у використанні порід дерев, які природно могли вирости на цій території. Саджанці різних видів розміщують з високою щільністю, що прискорює конкуренцію і природний добір. Також рослини мають різну висоту – це імітує природну структуру лісу.

Стихійна парковка на Долобецькому острові перетворилася на парк (фото)
