Захворюваність на грип стрімко зростає: на карантин пішли 182 столичні школи



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Близько 60% учнів не відвідують школи через захворювання

Через високу захворюваність на грип та ГРВІ у Києві повністю припинено заняття у 182 школах та в окремих класах 49 шкіл. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

Він наголосив, що керівники закладів освіти мають право повністю або частково призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів через захворювання на грип та ГРВІ, відповідно до рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

«Станом на 5 лютого найбільший відсоток учнів, що не відвідують заклади середньої освіти у Деснянському (88%), Дарницькому (76%), Солом’янському та Оболонському (по 75%) районах. Середній показник відсутніх у місті – 60%. Разом із тим, є заклади, які вже повернулися до навчання», – зазначив Мондриївський.

Він додав, що заклади освіти щоденно проводять моніторинг відвідуваності учнів, забезпечують проведення санітарно-профілактичних заходів, проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності, контролюють дотримання санітарно-гігієнічних вимог, епідеміологічного, повітряно-теплового режимів у приміщеннях закладів освіти. Також на цей період заклади середньої освіти Києва обмежують проведення масових заходів та доступ сторонніх осіб до навчальних приміщень.

«Хочу підкреслити, що освітній процес триває. Учні продовжують навчатися завдяки іншим формам – дистанційному та домашньому навчанню. Здоров’я дітей та підтримка колективного імунітету – це відповідальність кожного», – наголосив Мондриївський.

Нагадаємо, що у разі виявлення у дитини ознак недуги, педагогічні працівники направляють учня до медичного працівника та повідомляють про це батьків.

У свою чергу, батькам рекомендується уважно слідкувати за станом здоров’я своєї дитини та при виявленні ознак захворювання негайно звертатися до лікаря.

Нагадаємо, станом на 3 лютого, у Києві освітній процес було призупинено у 120 навчальних закладах.